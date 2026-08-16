Anzeige
Mehr »
Sonntag, 16.08.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Die USA reden nicht mehr nur über kritische Rohstoffe. Sie kaufen die Lieferkette.
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3DNSU | ISIN: CA67059R1091 | Ticker-Symbol: J90
Tradegate
14.08.26 | 20:19
0,296 Euro
-0,34 % -0,001
Branche
Biotechnologie
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
NUREXONE BIOLOGIC INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NUREXONE BIOLOGIC INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,2820,31015.08.
0,2790,31414.08.
Small- & Micro Cap Investment
16.08.2026 06:10 Uhr
206 Leser
Artikel bewerten:
(0)

NurExone Vom Forschungslabor in Richtung Markt

Anzeige / Werbung

Bei NurExone Biologic Inc. (WKN: A3DNSU; ISIN: CA67059R1091) verdichten sich die Zeichen für den nächsten Entwicklungsschritt. Der neue digitale Auftritt und der Start der Exo-Top-Plattform stehen dabei für mehr als eine optische Modernisierung. Das Biotechnologieunternehmen richtet sich zunehmend auf klinische Entwicklung, Produktion und erste kommerzielle Aktivitäten aus.

Im Mittelpunkt steht eine zweigleisige Strategie. Einerseits bereitet NurExone den regulatorischen Weg für seinen wichtigsten Wirkstoffkandidaten ExoPTEN vor. Andererseits soll in den USA eine skalierbare Produktionsstruktur entstehen.

Dabei laufen mehrere Entwicklungen parallel. Die klinische Vorbereitung schreitet voran, die internationale Produktion wird aufgebaut und zusätzliche Marktsegmente rücken näher. NurExone konzentriert sich auf Exosomen-basierte Therapien für Erkrankungen und Verletzungen des zentralen Nervensystems. Der neue Unternehmensauftritt bündelt diese Aktivitäten nun sichtbar unter einem Dach.

Exo-Top soll den Weg zur ersten Kommerzialisierung öffnen

Eine zentrale Rolle übernimmt die hundertprozentige US-Tochter Exo-Top Inc. Sie baut eine eigene Plattform auf und verbindet damit langfristige Medikamentenentwicklung mit früher erreichbaren kommerziellen Möglichkeiten.

Die Plattform soll zunächst die interne Versorgung mit standardisierten mesenchymalen Stammzell-Exosomen sichern. Diese Exosomen dienen als wichtiger Ausgangsstoff für die Wirkstoff-Pipeline von NurExone, darunter ExoPTEN.

Gleichzeitig soll dieselbe Produktionsplattform Kunden aus den Bereichen regenerative Ästhetik und Wellness beliefern. Dort können naive Exosomen als Inhaltsstoffe eingesetzt werden, ohne die langen klinischen Entwicklungsphasen durchlaufen zu müssen, die bei Arzneimitteln erforderlich sind.

NurExone plant, 2027 mit kommerziellen Verkäufen über ein bestehendes Vertriebsnetz zu beginnen. Damit könnte sich bereits vor einer möglichen Arzneimittelzulassung eine erste Einnahmequelle entwickeln.

Parallel schafft das Unternehmen die nötige Infrastruktur. Im März 2026 erhielt Exo-Top über eine Unterlizenz wichtige Rechte aus der bestehenden Technologielizenz mit der Technion Research and Development Foundation. Damit wurde die Grundlage für eine eigene Produktionsstätte in den USA gelegt.

Produktion und klinische Entwicklung greifen ineinander

Ein wichtiger Baustein ist eine firmeneigene Master-Zellbank. Sie soll dafür sorgen, dass die Ausgangsqualität über verschiedene Produktionschargen hinweg gleichbleibt und GMP-Anforderungen erfüllt werden können.

Ende Juli 2026 kam ein weiterer Schritt hinzu. NurExone vereinbarte eine Zusammenarbeit mit dem österreichischen Bioprozess-Spezialisten Novasign. Ziel ist es, den Technologietransfer von Israel in die geplante US-Produktion vorzubereiten. Mithilfe von Prozessmodellen sollen Abläufe effizienter und langfristig kostengünstiger werden.

Während die Produktionsseite Gestalt annimmt, bleibt ExoPTEN der wissenschaftliche Kern des Unternehmens. Der Wirkstoffkandidat wird für schwere Verletzungen des zentralen Nervensystems entwickelt. Er nutzt Exosomen, die mit einer speziellen siRNA gegen das PTEN-Protein beladen sind.

PTEN gilt als ein Faktor, der die Regeneration von Nervenzellen nach Verletzungen hemmt. ExoPTEN soll diesen Mechanismus gezielt abschwächen und dadurch die körpereigene Nervenregeneration unterstützen.

Der erste klinische Schwerpunkt liegt auf akuten traumatischen Rückenmarksverletzungen. ExoPTEN verfügt dafür sowohl in den USA als auch in Europa über den Orphan-Drug-Status. Dieser kann den Entwicklungsweg erleichtern und nach einer möglichen Zulassung zusätzliche Marktexklusivität ermöglichen.

Der nächste große Schritt führt in die Klinik

Nach einem erfolgreichen Pre-IND-Treffen mit der US-Arzneimittelbehörde FDA arbeitet NurExone nun auf die formelle IND-Einreichung hin. Sie ist die Voraussetzung dafür, klinische Studien am Menschen zu beginnen.

Geplant ist zunächst eine Phase-1-Studie zur Sicherheit und Verträglichkeit. Darauf soll eine randomisierte, placebokontrollierte Phase-2a-Studie folgen, in der Wirksamkeit und neurologische Erholung untersucht werden.

Vorgesehen sind erwachsene Patienten mit akuten Rückenmarksverletzungen zwischen C5 und T10 sowie den ASIA-Graden A oder B. Die Behandlung soll innerhalb von drei bis sieben Tagen nach der Verletzung erfolgen.

Über Rückenmarksverletzungen hinaus untersucht NurExone die ExoTherapy-Plattform präklinisch auch bei Sehnervschäden und Fazialisparesen. Noch stehen diese Anwendungen am Anfang. Sie zeigen jedoch, dass die Technologie langfristig breiter eingesetzt werden könnte.

Damit verbindet NurExone derzeit drei Ebenen: den regulatorischen Weg für ExoPTEN, den Aufbau einer eigenen Produktionsbasis in den USA und eine frühere B2B-Kommerzialisierung über Exo-Top. Aus der Forschungsplattform entsteht so Schritt für Schritt eine breiter aufgestellte operative Struktur.

Webinar "Vom fortschrittlichen Forschungstrend zum Milliardenmarkt: Das Investitionspotenzial von Exosomen"

Dienstag, 01. September, 17.00 - 18.00 Uhr

Biotechnologie zählt zu den spannendsten Zukunftsfeldern an den Kapitalmärkten. Neue Therapieansätze und technologische Fortschritte eröffnen attraktive Perspektiven. In unserem Webinar beleuchten wir zunächst zentrale Entwicklungen und Wachstumstreiber im Biotechnologiesektor.

Anschließend rückt NurExone in den Fokus - ein biopharmazeutisches Unternehmen, das regenerative Therapien auf Basis von Exosomen entwickelt.

Für Anlegerinnen und Anleger, die den Biotechnologiesektor besser verstehen und mögliche Investmentchancen fundiert einordnen möchten.

Jetzt anmelden und neue Perspektiven auf Biotech und Exosomen gewinnen. Hier klicken ?

----

Lassen Sie sich in den Verteiler für NurExone Biologic und/oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler NurExone" und/oder "Nebenwerte".

NurExone Biologic Inc.
ISIN: CA67059R1091
Land: Israel & Kanada
www.nurexone.com

Quelle
https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-dr-reuter-investor-relations-verstaerkte-praesenz-und-strategische-ausrichtung-nurexone-signalisiert-den-uebergang-zur-kommerziellen-und-klinischen-marktreife/5242392/

Disclaimer/Risikohinweis
Interessenkonflikte: Mit der NurExone Biologic existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der NurExone Biologic. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von NurExone Biologic können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von NurExone können dem Prospekt entnommen werden, der auf https://nurexone.com heruntergeladen werden kann.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung der NurExone Biologic vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations
Dr. Eva Reuter
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
60327 Frankfurt
+49 (0) 69 1532 5857
www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu

The post NurExone Vom Forschungslabor in Richtung Markt appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA67059R1091

Disclaimer:
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.