NurExone Vom Forschungslabor in Richtung Markt

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Bei NurExone Biologic Inc. (WKN: A3DNSU; ISIN: CA67059R1091) verdichten sich die Zeichen für den nächsten Entwicklungsschritt. Der neue digitale Auftritt und der Start der Exo-Top-Plattform stehen dabei für mehr als eine optische Modernisierung. Das Biotechnologieunternehmen richtet sich zunehmend auf klinische Entwicklung, Produktion und erste kommerzielle Aktivitäten aus.

Im Mittelpunkt steht eine zweigleisige Strategie. Einerseits bereitet NurExone den regulatorischen Weg für seinen wichtigsten Wirkstoffkandidaten ExoPTEN vor. Andererseits soll in den USA eine skalierbare Produktionsstruktur entstehen.

Dabei laufen mehrere Entwicklungen parallel. Die klinische Vorbereitung schreitet voran, die internationale Produktion wird aufgebaut und zusätzliche Marktsegmente rücken näher. NurExone konzentriert sich auf Exosomen-basierte Therapien für Erkrankungen und Verletzungen des zentralen Nervensystems. Der neue Unternehmensauftritt bündelt diese Aktivitäten nun sichtbar unter einem Dach.

Exo-Top soll den Weg zur ersten Kommerzialisierung öffnen

Eine zentrale Rolle übernimmt die hundertprozentige US-Tochter Exo-Top Inc. Sie baut eine eigene Plattform auf und verbindet damit langfristige Medikamentenentwicklung mit früher erreichbaren kommerziellen Möglichkeiten.

Die Plattform soll zunächst die interne Versorgung mit standardisierten mesenchymalen Stammzell-Exosomen sichern. Diese Exosomen dienen als wichtiger Ausgangsstoff für die Wirkstoff-Pipeline von NurExone, darunter ExoPTEN.

Gleichzeitig soll dieselbe Produktionsplattform Kunden aus den Bereichen regenerative Ästhetik und Wellness beliefern. Dort können naive Exosomen als Inhaltsstoffe eingesetzt werden, ohne die langen klinischen Entwicklungsphasen durchlaufen zu müssen, die bei Arzneimitteln erforderlich sind.

NurExone plant, 2027 mit kommerziellen Verkäufen über ein bestehendes Vertriebsnetz zu beginnen. Damit könnte sich bereits vor einer möglichen Arzneimittelzulassung eine erste Einnahmequelle entwickeln.

Parallel schafft das Unternehmen die nötige Infrastruktur. Im März 2026 erhielt Exo-Top über eine Unterlizenz wichtige Rechte aus der bestehenden Technologielizenz mit der Technion Research and Development Foundation. Damit wurde die Grundlage für eine eigene Produktionsstätte in den USA gelegt.

Produktion und klinische Entwicklung greifen ineinander

Ein wichtiger Baustein ist eine firmeneigene Master-Zellbank. Sie soll dafür sorgen, dass die Ausgangsqualität über verschiedene Produktionschargen hinweg gleichbleibt und GMP-Anforderungen erfüllt werden können.

Ende Juli 2026 kam ein weiterer Schritt hinzu. NurExone vereinbarte eine Zusammenarbeit mit dem österreichischen Bioprozess-Spezialisten Novasign. Ziel ist es, den Technologietransfer von Israel in die geplante US-Produktion vorzubereiten. Mithilfe von Prozessmodellen sollen Abläufe effizienter und langfristig kostengünstiger werden.

Während die Produktionsseite Gestalt annimmt, bleibt ExoPTEN der wissenschaftliche Kern des Unternehmens. Der Wirkstoffkandidat wird für schwere Verletzungen des zentralen Nervensystems entwickelt. Er nutzt Exosomen, die mit einer speziellen siRNA gegen das PTEN-Protein beladen sind.

PTEN gilt als ein Faktor, der die Regeneration von Nervenzellen nach Verletzungen hemmt. ExoPTEN soll diesen Mechanismus gezielt abschwächen und dadurch die körpereigene Nervenregeneration unterstützen.

Der erste klinische Schwerpunkt liegt auf akuten traumatischen Rückenmarksverletzungen. ExoPTEN verfügt dafür sowohl in den USA als auch in Europa über den Orphan-Drug-Status. Dieser kann den Entwicklungsweg erleichtern und nach einer möglichen Zulassung zusätzliche Marktexklusivität ermöglichen.

Der nächste große Schritt führt in die Klinik

Nach einem erfolgreichen Pre-IND-Treffen mit der US-Arzneimittelbehörde FDA arbeitet NurExone nun auf die formelle IND-Einreichung hin. Sie ist die Voraussetzung dafür, klinische Studien am Menschen zu beginnen.

Geplant ist zunächst eine Phase-1-Studie zur Sicherheit und Verträglichkeit. Darauf soll eine randomisierte, placebokontrollierte Phase-2a-Studie folgen, in der Wirksamkeit und neurologische Erholung untersucht werden.

Vorgesehen sind erwachsene Patienten mit akuten Rückenmarksverletzungen zwischen C5 und T10 sowie den ASIA-Graden A oder B. Die Behandlung soll innerhalb von drei bis sieben Tagen nach der Verletzung erfolgen.

Über Rückenmarksverletzungen hinaus untersucht NurExone die ExoTherapy-Plattform präklinisch auch bei Sehnervschäden und Fazialisparesen. Noch stehen diese Anwendungen am Anfang. Sie zeigen jedoch, dass die Technologie langfristig breiter eingesetzt werden könnte.

Damit verbindet NurExone derzeit drei Ebenen: den regulatorischen Weg für ExoPTEN, den Aufbau einer eigenen Produktionsbasis in den USA und eine frühere B2B-Kommerzialisierung über Exo-Top. Aus der Forschungsplattform entsteht so Schritt für Schritt eine breiter aufgestellte operative Struktur.