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Die USA reden nicht mehr nur über kritische Rohstoffe. Sie kaufen die Lieferkette.
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Small- & Micro Cap Investment
16.08.2026 08:22 Uhr
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48% der E-Auto-Batterien kommen bereits aus Europa - doch beim Lithium bleibt ein entscheidendes Problem

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Europa macht beim Aufbau einer eigenen Batterieindustrie größere Fortschritte als viele Anleger vermuten dürften. In den ersten vier Monaten 2026 deckten in Europa produzierte Batteriezellen bereits 48 Prozent des Batteriebedarfs neuer Elektro-Pkw und leichter Elektro-Nutzfahrzeuge, die in der EU, der EFTA und Großbritannien verkauft wurden. Zellen aus China kamen auf 47 Prozent, weitere fünf Prozent stammten aus anderen asiatischen Ländern.

Damit hat Europa bei der Zellproduktion einen wichtigen Schritt gemacht. Doch hinter dieser Erfolgsmeldung verbirgt sich ein anderes Problem: Eine Batterie kann in Europa produziert werden - das dafür benötigte Lithium muss deshalb noch lange nicht aus Europa oder einer westlichen Lieferkette stammen.

Die entscheidende Frage lautet deshalb zunehmend: Woher kommen künftig die Rohstoffe für Europas Batterieindustrie?

Batteriefabriken allein schaffen noch keine Rohstoffsicherheit

Lithium bleibt ein zentraler Rohstoff für die heute dominierenden Lithium-Ionen-Batterien. Während Europa Milliarden in Gigafactories und neue Produktionskapazitäten investiert hat, ist der Aufbau neuer Rohstoffquellen wesentlich schwieriger.

Eine neue Batteriefabrik kann vergleichsweise schnell entstehen. Von der Entdeckung einer Lithiumlagerstätte über Bohrungen, Ressourcendefinition, Genehmigungen und Finanzierung bis zur Produktion können dagegen viele Jahre vergehen.

Genau diese zeitliche Lücke könnte für Anleger wieder interessant werden. Nach dem starken Einbruch der Lithiumpreise wurden zahlreiche Expansionspläne überprüft und Explorationsbudgets gekürzt. Gleichzeitig zeigt der Ausbau der europäischen Zellproduktion, dass die langfristige Nachfrage nach Batterierohstoffen keineswegs verschwunden ist.

Milliarden fließen in neue westliche Lithiumprojekte

Wie ernst die Suche nach neuen Lieferketten genommen wird, zeigt ein Blick in die USA.

Standard Lithium (ISIN: CA8536061010) entwickelt gemeinsam mit Equinor (ISIN: NO0010096985) das South-West-Arkansas-Projekt. Die erste Phase ist auf eine jährliche Produktion von 22.500 Tonnen Lithiumcarbonat in Batteriequalität ausgelegt. Die kommerzielle Produktion wird derzeit für 2029 angestrebt.

Noch größer ist das Thacker-Pass-Projekt von Lithium Americas (ISIN: CA53681J1030) in Nevada. Die erste Phase soll eine nominale Produktionskapazität von 40.000 Tonnen Lithiumcarbonat pro Jahr erreichen. General Motors (ISIN: US37045V1008) ist Joint-Venture-Partner und langfristiger Abnehmer. Zusätzlich unterstützt das US-Energieministerium die Entwicklung mit einem milliardenschweren Kredit.

Das Signal ist eindeutig: Lithium wird längst nicht mehr ausschließlich als zyklischer Rohstoff betrachtet. Für die USA und Europa geht es zunehmend auch um die Frage, wer künftig die Lieferketten für Batterien kontrolliert.

Ein Lithiumdistrikt mit mehr als 87 Millionen Tonnen

Thacker Pass liegt in der McDermitt Caldera an der Grenze zwischen Nevada und Oregon - einem der bedeutendsten bekannten Lithiumgebiete Nordamerikas.

Die Dimension ist bemerkenswert. Die beiden großen Lithiumressourcen innerhalb der Caldera kommen zusammen auf mehr als 87 Millionen Tonnen Lithiumcarbonat-Äquivalent. Allein Lithium Americas weist für Thacker Pass inzwischen eine gemessene und angezeigte Ressource von 44,5 Millionen Tonnen LCE aus.

Wenn Lagerstätten dieser Größenordnung entwickelt werden, kann sich die Aufmerksamkeit der Kapitalmärkte vom einzelnen Projekt auf den gesamten Distrikt ausweiten. Dann stellt sich eine weitere Frage: Wer besitzt dort noch aussichtsreiche Explorationsflächen?

Wer exploriert neben den großen Projekten?

Hier kommt Chariot Resources (ISIN: AU0000294498) ins Spiel. Das australische Explorationsunternehmen kontrolliert mit Resurgent ein großflächiges Lithiumprojekt innerhalb der McDermitt Caldera in Nevada und Oregon.

Bei bisherigen Oberflächenarbeiten wurden Lithiumwerte von bis zu 3.865 ppm gemessen. 17 Proben lieferten Werte von mehr als 1.000 ppm Lithium. Chariot hat auf Basis der bisherigen Arbeiten zudem 32 vorrangige Bohrziele definiert.

Allerdings ist der Unterschied zu Thacker Pass entscheidend: Resurgent befindet sich noch in der Explorationsphase. Die großen Ressourcen benachbarter Projekte bedeuten keineswegs, dass Chariot eine vergleichbare Lagerstätte besitzt. Oberflächenproben ersetzen keine Bohrungen, und bei Resurgent wurde bislang keine entsprechende eigene Mineralressource definiert.

Damit bleibt Chariot eine deutlich spekulativere Möglichkeit, auf die weitere Entwicklung des Lithiumsektors zu setzen.

Europas Batterieerfolg verschiebt die entscheidende Frage

48 Prozent europäische Batteriezellen sind ein wichtiger Meilenstein. Doch eine europäische Zellfabrik allein schafft noch keine unabhängige Rohstoffversorgung.

Genau deshalb könnte sich der Fokus der Lithiumgeschichte in den kommenden Jahren verschieben: weg von der Frage, wo Batterien gebaut werden - hin zu der Frage, woher ihr Lithium kommt.

Fortgeschrittene Projekte wie South West Arkansas und Thacker Pass zeigen, wie viel Kapital bereits in neue westliche Lieferketten fließt. Explorationsunternehmen wie Chariot Resources stehen wesentlich früher in dieser Entwicklung und tragen entsprechend höhere Risiken.

Ob Resurgent tatsächlich eine wirtschaftliche Lithiumlagerstätte beherbergt, müssen erst weitere Explorationsarbeiten zeigen. Doch Europas Fortschritte bei der Batterieproduktion machen eines deutlich: Wer eine eigene Batterieindustrie aufbauen will, braucht langfristig auch Zugang zu den dafür notwendigen Rohstoffen.

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Quellen:

https://www.chariotcorporation.com/
https://www.kba.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Fahrzeugzulassungen/2026/pm32_2026_n_07_26_pm_komplett.html
https://www.standardlithium.com/
https://source.benchmarkminerals.com/article/almost-half-of-evs-sold-in-europe-in-2026-contain-europe-made-cells



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