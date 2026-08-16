Viel fehlt nicht mehr: Bei 8.325 Britische Pence markierte die Aktie von Rio Tinto Anfang Juni ihren bisher höchsten Stand - aktuell notieren die Anteile des Rohstoff-Giganten bei mehr als 7.500 Pence. Und der Trend zeigte im Chart zuletzt klar nach oben. Dies ist auch durchaus verständlich, denn operativ läuft es bei Rio Tinto rund.So stieg der Umsatz in den ersten sechs Monaten 2026 um 15 Prozent auf 31,0 Milliarden Dollar. Zudem kletterte das EBITDA um 28 Prozent auf 4,8 Milliarden Dollar. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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