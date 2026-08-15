Warum ein 250.000-AUD-Deal aus Geotextilien Sensoren für Minen machen könnte

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Unter einer Mine befindet sich Infrastruktur, die kaum jemand sieht und trotzdem über Jahrzehnte funktionieren muss. Geotextilien trennen Bodenschichten, stabilisieren Untergründe, schützen Abdichtungen und kommen auch in Rückhaltebecken für Bergbaurückstände zum Einsatz. Ein Schaden kann dort schwierig zu lokalisieren sein - vor allem dann, wenn die betroffene Fläche längst unter weiteren Materialschichten verschwunden ist.

First Graphene (ISIN: AU000000FGR3) hat sich im Frühjahr 2026 für 250.000 AUD eine Technologie gesichert, die genau dieses Problem anders angehen soll. Durch eine graphenbasierte Beschichtung können herkömmliche Geotextilien elektrisch leitfähig werden. Aus einer passiven Kunststoffbahn entsteht damit potenziell eine großflächige Sensorstruktur.

Der Zeitpunkt ist interessant. Große Bergbaukonzerne investieren verstärkt in die Überwachung ihrer Tailings-Anlagen. BHP und Rio Tinto zeigen, welche Dimension dieses Problem inzwischen erreicht.

181 Anlagen zeigen die Größenordnung

Tailings entstehen, nachdem wertvolle Mineralien aus dem Erz gewonnen wurden. Zurück bleibt fein gemahlenes Gestein, häufig vermischt mit Wasser und weiteren Prozessrückständen. Diese Materialmengen werden in sogenannten Tailings Storage Facilities gelagert.

BHP (ISIN: AU000000BHP4) weist 70 solcher Anlagen an operativ kontrollierten Standorten aus. Rio Tinto (ISIN: GB0007188757) nennt 111 Anlagen, für die der Konzern Managementverantwortung trägt. Die Definitionen sind nicht vollständig identisch, doch zusammengenommen vermitteln die Zahlen einen Eindruck davon, welche Größenordnung allein zwei der weltweit größten Bergbaukonzerne überwachen müssen.

Die Anlagen bleiben zudem nicht statisch. Viele wachsen während des Betriebs einer Mine über Jahre oder Jahrzehnte. Damit steigen auch die Anforderungen an Messsysteme, Inspektionen und langfristige Sicherheitskonzepte.

BHP und Rio Tinto suchen gemeinsam nach besseren Lösungen

Bemerkenswert ist, dass die beiden Rohstoffriesen längst nicht mehr ausschließlich innerhalb der eigenen Konzerne an dem Problem arbeiten.

BHP und Rio Tinto engagieren sich gemeinsam im Tailings Management Consortium. Im Mai 2026 veröffentlichten die Partner neue Ergebnisse ihrer Zusammenarbeit. Untersucht werden unter anderem Verfahren zur Entwässerung von Tailings, zur Rückgewinnung von Wasser und zur langfristig sichereren Lagerung der Rückstände.

Dahinter steckt ein grundlegendes Problem der Bergbauindustrie: Eine technische Lösung kann hervorragend funktionieren und trotzdem ungeeignet sein, wenn sie sich nicht auf enorme Materialmengen skalieren lässt.

Genau dieser Punkt macht großflächige Sensortechnologien interessant. Idealerweise muss nicht nachträglich eine zusätzliche Überwachungsinfrastruktur installiert werden. Eine Materialschicht, die ohnehin benötigt wird, übernimmt gleichzeitig eine zweite Funktion.

Wenn das Geotextil selbst zum Sensor wird

Die von First Graphene erworbene Technologie stammt aus dem Umfeld von Ionic Industries und Imagine Intelligent Materials. Sie kombiniert Geotextilien mit einer graphenhaltigen Beschichtung.

Graphen kann einem ansonsten elektrisch isolierenden Kunststoff Leitfähigkeit verleihen. Dadurch lässt sich zwischen verschiedenen Punkten des Materials ein elektrischer Widerstand messen. Verändert sich die Struktur - beispielsweise durch mechanische Beschädigung, Dehnung oder andere Einflüsse -, können sich auch die elektrischen Eigenschaften verändern.

Das eröffnet eine interessante Idee: Statt einzelne Sensoren punktuell in einer riesigen Anlage zu verteilen, könnte ein Teil des Geotextils selbst zur messbaren Fläche werden.

Die zugrunde liegenden Patente beschreiben entsprechende Systeme für Dämme, Wasserreservoirs, Teiche, Drainagen und andere großflächige Infrastrukturen. Damit geht es nicht um wenige Quadratzentimeter Hightech-Material, sondern potenziell um viele tausend Quadratmeter.

250.000 AUD für Anlagen, Patente und Formulierungen

First Graphene vereinbarte die Übernahme der Vermögenswerte von Ionic Industries und Imagine Intelligent Materials für insgesamt 250.000 AUD.

Zum Paket gehören nicht nur geistige Eigentumsrechte. First Graphene übernimmt nach eigenen Angaben auch Produktionsausrüstung, Beschichtungsformulierungen und bestehende kommerzielle Verbindungen. Im jüngsten Quartalsbericht bestätigte das Unternehmen den Abschluss der Transaktion.

Nun beginnt der operative Teil. Innerhalb der ersten 90 Tage nach Abschluss wollte First Graphene die übernommene Beschichtungslinie verlagern und wieder in Betrieb nehmen. Das Unternehmen sieht neben Bergbau weitere Anwendungsmöglichkeiten in Landwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bauindustrie.

Damit unterscheidet sich die Transaktion deutlich von einem klassischen Forschungsprojekt. First Graphene beginnt nicht bei null, sondern übernimmt eine bereits entwickelte Technologie samt Produktionsinfrastruktur.

First Graphene will nicht selbst zum Geotextilhersteller werden

Strategisch passt der Kauf zu einer Entwicklung, die sich bei First Graphene auch in anderen Märkten beobachten lässt.

Das Unternehmen produziert keinen Beton, sondern liefert PureGRAPH für Zementformulierungen. Es baut keine Skier oder Angelruten, sondern stellt funktionalisierte Graphenmaterialien für Verbundwerkstoffe bereit. Auch bei Geotextilien muss First Graphene nicht zwangsläufig komplette Endprodukte herstellen. Die interessantere Position könnte in der Beschichtung liegen.

Geotextilhersteller besitzen bereits Produktionsanlagen, Vertriebsnetze und Kunden in Bergbau, Infrastruktur und Abfallwirtschaft. First Graphene könnte ihnen stattdessen eine zusätzliche Funktion für bestehende Produkte liefern: Leitfähigkeit und damit die technische Grundlage für eine sensorische Überwachung.

Damit würde aus einem gewöhnlichen Verbrauchsmaterial ein sogenanntes Smart Material.

Der nächste Schritt entscheidet sich nicht im Labor

Die Technologie klingt überzeugend, doch gerade im Bergbau reicht ein interessantes Prinzip nicht aus. Eine Sensorfläche müsste über Jahre hinweg zuverlässig funktionieren. Feuchtigkeit, Druck, Temperaturwechsel und mechanische Belastungen dürfen die Messbarkeit nicht unbrauchbar machen.

Hinzu kommt die wirtschaftliche Rechnung. Ein Geotextil kann riesige Flächen bedecken. Bereits geringe Mehrkosten pro Quadratmeter summieren sich deshalb schnell. Die graphenbasierte Beschichtung muss ihren zusätzlichen Preis durch einen konkreten Vorteil bei Überwachung, Wartung oder Risikomanagement rechtfertigen.

BHP und Rio Tinto sind nach den öffentlich verfügbaren Informationen keine Kunden von First Graphene. Sie sind für die Geschichte trotzdem wichtig: Ihre 70 beziehungsweise 111 veröffentlichten Tailings-Anlagen zeigen, welche industrielle Herausforderung im Hintergrund steht.

First Graphene hat für 250.000 AUD Zugang zu einer Technologie erworben, die aus einer passiven Materialschicht eine messbare Oberfläche machen soll. Das ist noch kein kommerzieller Durchbruch. Aber es ist eine ungewöhnliche Ausgangslage: Ein sehr kleiner Kaufpreis trifft auf ein Sicherheitsproblem, an dem einige der größten Bergbaukonzerne der Welt intensiv arbeiten.

Jetzt entscheidet sich, ob aus dem intelligenten Geotextil auch ein skalierbares Industrieprodukt wird.