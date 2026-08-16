Wie am Strich gezogen klettert die Allianz-Aktie seit Anfang Juni aufwärts, im Prinzip schon seit März. Aktuell notiert sie bei 442,70 €. Sind nach dem jüngsten Run noch weitere Höhenflüge möglich? Oder wird die Luft dünner für den beliebten Dividenden-Titel? Allianz-Aktie im Höhenflug Das lieben Aktionäre: Die Allianz-Aktie verzeichnet seit Jahresbeginn einen für so einen konservativen Titel eher ungewöhnlich hohen Wertzuwachs von +55%. Zudem erfreuen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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