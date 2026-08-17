Der Kampf um kritische Rohstoffe wird zur geopolitischen Machtfrage. Verteidigung, KI, Stromnetze und Hightech benötigen enorme Mengen strategischer Metalle, während China zentrale Teile der Lieferketten kontrolliert. Die USA reagieren inzwischen mit Milliardeninvestitionen und wollen ihre Abhängigkeit drastisch reduzieren. Davon profitieren Produzenten, die neue westliche Lieferketten für Seltene Erden, Wolfram oder Kupfer aufbauen. Drei Aktien stehen dabei besonders im Fokus.
Enthaltene Werte: GB0000456144,CA0203987072,CA2926717083Den vollständigen Artikel lesen ...
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