Die deutsche Projektentwickler-Bestandshalter-Krise 2026: ABO Energy, Energiekontor und PNE im freien Fall. Die deutschen Erneuerbare-Energien-Projektierer und Parkbetreiber ABO Energy, Energiekontor und PNE gerieten massiv unter Druck. Trotz des langfristig ungebrochen hohen Bedarfs an grünem Strom leidet die Branche unter operativen Verzögerungen, gestiegenen Finanzierungskosten und unternehmensspezifischen Krisen. Die Kursverluste sind dramatisch: ABO Energy büßte seit Jahresbeginn rund 72 bis 74 Prozent ein, Energiekontor verlor etwa 31 Prozent und PNE rund 28 bis 29 Prozent. Und bei den Aktien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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