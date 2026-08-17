Basel - Die Immobiliengesellschaft Hiag hat im ersten Halbjahr 2026 mit ihrem Liegenschaftenbestand weniger Ertrag generiert. Dank diverser Verkäufe nahm der Gewinn jedoch markant zu. Für das Gesamtjahr zeigt sich das Management optimistisch. Der Liegenschaftsertrag sank leicht um 3,3 Prozent auf 38 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Positive Beiträge aus Neuvermietungen und Projektabschlüssen hätten den Ertragsrückgang aus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab