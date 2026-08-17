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Die neue Börsenwoche startet ereignisarm, aber immerhin mit festeren Technologiewerten in China, leicht positiven US Futures und einem schwächeren Dollar. Schwache US Konjunkturdaten haben die Erwartungen an eine weitere Zinserhöhung der Fed deutlich reduziert.Am Terminmarkt liegt die Wahrscheinlichkeit einer Fed Erhöhung im September inzwischen unter 30 %, nach rund 50 % vor einer Woche. Goldman Sachs Chefökonom Jan Hatzius hält eine Anhebung im September für sehr unwahrscheinlich und die aktuelle Marktpreisbildung weiterhin für zu restriktiv. Am kurzen Ende nimmt der unmittelbare Inflations- und Fed-Druck etwas ab. Am langen Ende verlangt der Markt weiterhin eine hohe Rendite (s. Chart unten). Das hilft weiterhin besonders dem Bankensektor.Der Hang Seng steigt rund 1,8 %, der Shanghai Composite 1,0 %. Besonders gefragt sind Technologiewerte: Der Hang Seng Tech verzeichnet seine beste Sitzung im August, auch ChiNext und Star50 legen zu. Der ChiNext liegt inzwischen rund 16 % über seinem Juli Tief. Japans TOPIX verliert 0,3 %. Die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen steigt auf 2,925 %, den höchsten Stand seit 1996. In Südkorea ist Feiertag. Gleichwohl zeigen die Taxen für SK Hynix oder Samsung bei L&S weiter nach oben.S&P 500 Futures gewinnen rund 0,2 %, Nasdaq 100 Futures 0,4 % und Euro Stoxx 50 Futures 0,3 %. Der DAX startet um 26.475 Punkte. Der Bloomberg Dollar Spot Index verliert 0,2 %, der Euro steigt auf 1,1588 Dollar. Zehnjährige US Treasuries rentieren mit 4,68 %, zweijährige mit 4,15 %. Am Mittwoch versteigert das US Finanzministerium 20 jährige Anleihen über 16 Mrd. Dollar. Die aktuelle Indikation liegt bei rund 5,27 %.Von den Unternehmen:Anthropic meldet für das zweite Quartal laut Bloomberg einen mindestens 14 fachen Umsatzanstieg gegenüber dem Vorjahr. Das hilft dem ganzen KI-Sektor.Alibaba kommt mit seinen offenen KI Modellen auf mehr als 3 Mrd. Downloads in sechs Monaten.Nvidia spricht laut The Information über eine Investition von bis zu 3 Mrd. Dollar in das Softbank gestützte Rechenzentrumsprojekt SB Energy in Ohio.Stripe soll die Übernahme der KI Plattform OpenRouter für mehr als 7 Mrd. Dollar vereinbart haben.Morgen achte ich besonders auf Home Depot nach zuletzt schwächeren Konsumentendaten aus den USA.Weitere spannende Börsenthemen nebst Ideengenerierung gibt es hier:Volker SchulzRedaktionsleiter Hans. A. Berneckerbörsenbriefe