© Foto: Arne Dedert/dpaDer DAX startet dank stabiler Vorgaben freundlich in die neue Woche, während Anleger trotz hoher Ölpreise und Nahost-Spannungen auf neue Impulse durch US-Retail-Zahlen und Fed-Dokumente warten.Der deutsche Aktienmarkt legt am heutigen Montag, dem 17. August 2026, weiter zu und schickt sich an, seine jüngste Rekordjagd fortzusetzen. Im frühen Xetra-Handel tendiert der DAX rund 0,1 Prozent höher bei 26.465 Punkten. Größte DAX-Gewinner sind aktuell (Stand 09:20 Uhr) Infineon, Siemens Energy und Rheinmetall. Am unteren Ende der Kursliste befinden sich Scout24, SAP und Beiersdorf. Nach dem Allzeithoch bei 26.573 Punkten am vergangenen Mittwoch setzten an den europäischen Handelsplätzen zwar …
Enthaltene Werte: US87612E1064,US4370761029,US5486611073,US8725401090,US9311421039,DE0008469XXX,EU0009652XXX,XC0009659XXX,US2605661XXX,US6311011XXX,JP9010C00XXX,US78378X1XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,2455711,2455717,KRD020020XXX,HK0000004XXX,XC0007924XXX,CNM000000XXX,BTC~USD,ETH~USDDen vollständigen Artikel lesen
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