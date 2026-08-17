München (ots) -- Elke kann sich nach langer Suche über eine neue Wohnung freuen- Jessica und Olaf bereiten sich auf die Geburt ihres zweiten Babys vor- Neue Doppelfolgen "Hartz, Rot, Gold" ab 8. September 2026 immer dienstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Die Sozialreportage "Hartz, Rot, Gold" kehrt zurück und begleitet erneut Menschen, die in den ärmsten Regionen Deutschlands leben. Während Elke nach langer Unsicherheit eine neue Wohnung in Aussicht hat, stecken Jessica und Olaf mitten in der Geburtsvorbereitung. Auch für Punk Paddy könnte ein neues Kapitel beginnen: Er überlegt, im Osten neu anzufangen. Neue Doppelfolgen "Hartz, Rot, Gold" ab dem 8. September 2026 immer dienstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.In Gelsenkirchen kann Elke nach langer Wohnungssuche aufatmen. Ihre bisherige Bleibe ist gekündigt und nach Wochen der Unsicherheit erhält sie die Zusage für eine Erdgeschosswohnung. Gemeinsam mit Freundin Dagmar will sie nun den bevorstehenden Umzug vorbereiten. Auch Petra mit Sohn Robert und Michelle unterstützen die Rentnerin fleißig. Gleichzeitig sorgt sich Elke um Dagmar: Kurz vor ihrer zweiten gemeinsamen Tunesien-Reise leidet die 61-Jährige unter starken Schmerzen im Fuß.Auch Jessica und Olaf aus Hamburg sind voller Vorfreude: Die Geburt ihres zweiten Babys steht an. Das Paar kümmert sich um die Kinderzimmerausstattung und Olaf plant sogar ein eigenes Projekt: Er möchte selbst ein Regal bauen. Das Glück wird jedoch schnell getrübt. Bei einem Frauenarzttermin sorgt eine Auffälligkeit am Herzen des ungeborenen Kindes für Unsicherheit - eine weitere Untersuchung soll Klarheit bringen. Während Jessica versucht, ruhig zu bleiben, macht sich Olaf große Sorgen.Punk Paddy zieht es in den Osten. Bei einem Ausflug nach Altenburg denkt er über einen Neuanfang nach und bewirbt sich auf eine Hausruine. Doch ein möglicher Neustart wirft auch Fragen für seine Beziehung zu Jasmin auf. Während Paddy zwischenzeitlich über eine Trennung nachdenkt, träumt Jasmin von Hochzeit und Familie.Bei weiteren Protagonisten stehen ebenfalls Veränderungen an: Morlin aus Wilhelmshaven denkt über einen Umzug nach Schleswig-Holstein nach, während Dieter aus Gelsenkirchen seine Internetbekanntschaft Peter erstmals persönlich kennenlernt. Der leidenschaftliche Schalke-Fan Willy nimmt sich derweil trotz seiner Knieprobleme gemeinsam mit Untermieter Günni die Renovierung des Gäste-WCs vor. Bina und Sabine aus Bremerhaven sind erstmals zu sehen. Die beiden Freundinnen unterstützen sich gegenseitig im Alltag und wollen zusammen Binas geplanten Umzug angehen.Neue Doppelfolgen "Hartz, Rot, Gold", ab 8. September 2026 immer dienstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird produziert von Madame Zheng.Bildmaterial und weitere Infos finden Sie in unserem Media Hub: Hartz, Rot, Gold - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/hartz-rot-gold)Über "Hartz, Rot, Gold":Die Sozialreportage "Hartz, Rot, Gold" begleitet verschiedene Menschen, die in zwei der ärmsten Regionen Deutschlands leben: dem Ruhrgebiet und dem "Zwei-Städte-Staat" Bremen-Bremerhaven. Die Menschen hier haben eines gemeinsam: Sie leben dort, wo die Wenigsten einen festen Job haben und damit oft jeden Cent zweimal umdrehen müssen.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6334446