Von Manoj Mehta, President EMEA bei Cognizant Mit dem Scaleup Europe Fund hat die EU vergangene Woche ein wichtiges Signal gesetzt. Bis zu fünf Milliarden Euro sollen den vielversprechendsten europäischen Scaleups dabei helfen, zu wachsen und führende Rollen auf den globalen Märkten einzunehmen. Beobachtet man die Finanzierungslücke, die europäische Unternehmen auf dem Weg vom Startup zum globalen Player erleben, ist das zwar ein wichtiger Schritt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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