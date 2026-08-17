Basel - Sandoz hat eine strategische Entwicklungs- und Vermarktungsvereinbarung mit Shanghai Henlius Biotech (Henlius) für bis zu 10 Biosimilars abgeschlossen. Die Kooperation umfasst zunächst Nachahmermedikamente zu Cetuximab, Evolocumab und Belimumab sowie eine Option auf eine rekombinante menschliche Hyaluronidase. Damit erweitert der Generikahersteller seine Biosimilar-Pipeline auf 39 Wirkstoffe mit Potenzial auf bis zu 46, teilte das Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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