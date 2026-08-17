Die eigentlich grundsolide Aktie von E.on geriet am vergangenen Freitag deutlich unter Druck. Der Grund war der Regulierungsentwurf der Bundesnetzagentur. Darin wurde eine Eigenkapitalrendite vorgeschlagen, die deutlich unter den Markterwartungen lag. Sollte man nun das niedrigere Kursniveau der Versorgertitel zum Einstieg nutzen?Geht es etwa nach der US-Großbank JPMorgan, so ist der jüngste Kursrutsch durchaus eine gute Kaufchance. So bestätigte Analyst Pavan Mahbubani seine Einstufung mit "Overweight" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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