Die Aktie von Super Micro Computer steht nach den jüngsten Quartalszahlen vor einer Neubewertung, denn der KI-Server-Spezialist verzeichnet weiterhin eine außergewöhnlich hohe Nachfrage. Trotz des kräftigen Umsatzwachstums wird die Aktie derzeit mit einem vergleichsweise niedrigen Gewinnvielfachen gehandelt, während der Ausbau von KI-Rechenzentren und die nächste Nvidia-GPU-Generation für zusätzlichen Rückenwind sorgen könnten. Super Micro bleibt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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