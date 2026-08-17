DJ PTA-Adhoc: Zumtobel Group AG: Aufsichtsrat bestellt Dr. Heiner Lang zum neuen CEO

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Zumtobel Group AG: Aufsichtsrat bestellt Dr. Heiner Lang zum neuen CEO

Dornbirn (pta000/17.08.2026/11:13 UTC+2)

Der Aufsichtsrat der Zumtobel Group AG hat heute Dr. Heiner Lang zum neuen Chief Executive Officer (CEO) der Zumtobel Group AG bestellt. Er wird mit 1. September 2026 als weiteres Mitglied in den Vorstand berufen und übernimmt mit 1. Oktober 2026 den Vorstandsvorsitz von Dr. Alfred Felder.

Alfred Felder wird seine Aufgaben bis Jahresende 2026 sukzessive an Heiner Lang übergeben. Anschließend steht er dem Unternehmen beratend zur Verfügung, um die Kontinuität sicherzustellen.

Heiner Lang ist promovierter Ingenieur und verfügt über langjährige Erfahrung in Fach- und Führungsfunktionen bei international tätigen Industrieunternehmen. Zuletzt verantwortete er ab Januar 2021 als Geschäftsführer und CEO von WAGO das operative Geschäft; zuvor war er Mitglied des Vorstands der Bosch Rexroth AG. Mit seiner Bestellung knüpft die Zumtobel Group gezielt an diese Erfahrung an, um ihre Wachstumsstrategie konsequent weiterzuentwickeln.

"Ich freue mich sehr, dass der Aufsichtsrat heute Dr. Heiner Lang zum CEO der Zumtobel Group AG bestellt hat und er die Bestellung angenommen hat. Mit ihm gewinnen wir einen erfahrenen Manager aus der Elektro- und Maschinenbaubranche, der in einer entscheidenden Phase neue Impulse setzen und das Unternehmen weiter stärken wird. Zugleich dankt der Aufsichtsrat Dr. Alfred Felder bereits heute für die vertrauensvolle Zusammenarbeit: In seinen vergangenen zehn Jahren als Mitglied des Vorstands der Zumtobel Group, davon acht Jahre als Vorstandsvorsitzender, hat er die strategische Entwicklung des Unternehmens maßgeblich geprägt. Für die Übergangszeit und seinen weiteren Weg wünschen wir ihm alles Gute.", so Karin Zumtobel-Chammah, Vorsitzende des Aufsichtsrats der Zumtobel Group AG.

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August 17, 2026 05:13 ET (09:13 GMT)