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17.08.2026 11:45 Uhr
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PTA-Adhoc: Zumtobel Group AG: Aufsichtsrat bestellt Dr. Heiner Lang zum neuen CEO

DJ PTA-Adhoc: Zumtobel Group AG: Aufsichtsrat bestellt Dr. Heiner Lang zum neuen CEO

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Zumtobel Group AG: Aufsichtsrat bestellt Dr. Heiner Lang zum neuen CEO

Dornbirn (pta000/17.08.2026/11:13 UTC+2)

Der Aufsichtsrat der Zumtobel Group AG hat heute Dr. Heiner Lang zum neuen Chief Executive Officer (CEO) der Zumtobel Group AG bestellt. Er wird mit 1. September 2026 als weiteres Mitglied in den Vorstand berufen und übernimmt mit 1. Oktober 2026 den Vorstandsvorsitz von Dr. Alfred Felder.

Alfred Felder wird seine Aufgaben bis Jahresende 2026 sukzessive an Heiner Lang übergeben. Anschließend steht er dem Unternehmen beratend zur Verfügung, um die Kontinuität sicherzustellen.

Heiner Lang ist promovierter Ingenieur und verfügt über langjährige Erfahrung in Fach- und Führungsfunktionen bei international tätigen Industrieunternehmen. Zuletzt verantwortete er ab Januar 2021 als Geschäftsführer und CEO von WAGO das operative Geschäft; zuvor war er Mitglied des Vorstands der Bosch Rexroth AG. Mit seiner Bestellung knüpft die Zumtobel Group gezielt an diese Erfahrung an, um ihre Wachstumsstrategie konsequent weiterzuentwickeln.

"Ich freue mich sehr, dass der Aufsichtsrat heute Dr. Heiner Lang zum CEO der Zumtobel Group AG bestellt hat und er die Bestellung angenommen hat. Mit ihm gewinnen wir einen erfahrenen Manager aus der Elektro- und Maschinenbaubranche, der in einer entscheidenden Phase neue Impulse setzen und das Unternehmen weiter stärken wird. Zugleich dankt der Aufsichtsrat Dr. Alfred Felder bereits heute für die vertrauensvolle Zusammenarbeit: In seinen vergangenen zehn Jahren als Mitglied des Vorstands der Zumtobel Group, davon acht Jahre als Vorstandsvorsitzender, hat er die strategische Entwicklung des Unternehmens maßgeblich geprägt. Für die Übergangszeit und seinen weiteren Weg wünschen wir ihm alles Gute.", so Karin Zumtobel-Chammah, Vorsitzende des Aufsichtsrats der Zumtobel Group AG.

(Ende)

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Aussender:      Zumtobel Group AG 
           Höchster Straße 8 
           6850 Dornbirn 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Eric Schmiedchen 
Tel.:         +43 5572 509 1125 
E-Mail:        eric.schmiedchen@zumtobelgroup.com 
Website:       z.lighting 
ISIN(s):       AT0000837307 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1786957980887 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

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August 17, 2026 05:13 ET (09:13 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

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