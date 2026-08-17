DJ Merck KGaA erhält Bundeskartellamt-Freigabe für Übernahme von Bio-Techne

DOW JONES--Die Darmstädter Merck KGaA hat von den deutschen Kartellbehörden die Freigabe für die geplante milliardenschwere Übernahme des US-Biotechnologieunternehmens Bio-Techne erhalten.

Die Prüfung habe keine Anhaltspunkte dafür gegeben, dass der Zusammenschluss den wirksamen Wettbewerb erheblich behindern könnte. Er konnte daher in der ersten Phase des Fusionskontrollverfahrens freigegeben werden.

"Wir konnten den Zusammenschluss nach kurzer, aber intensiver Prüfung freigeben", sagte Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamts. "Die Angebote von Merck und Bio-Techne ergänzen sich in vielen Bereichen und stehen nur teilweise miteinander im Wettbewerb. Auch dort, wo es Überschneidungen gibt, haben die Kunden weiterhin die Wahl zwischen mehreren starken und innovativen Anbietern. Dazu zählen etwa Thermo Fisher Scientific, DiaSorin, Danaher und Bio-Rad."

Das Vorhaben ist laut Mitteilung auch in mehreren EU- und Nicht-EU-Ländern anmeldepflichtig. Der Kaufpreis beträgt rund 10 Milliarden Euro.

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August 17, 2026 06:01 ET (10:01 GMT)

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