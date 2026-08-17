DJ PTA-News: Zumtobel Group AG: Der Aufsichtsrat der Zumtobel Group AG bestellt Dr.-Ing. Heiner Lang zum neuen CEO - Wechsel in der Führung und strategische Weiterentwicklung

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Zumtobel Group AG: Der Aufsichtsrat der Zumtobel Group AG bestellt Dr.-Ing. Heiner Lang zum neuen CEO

Wechsel in der Führung und strategische Weiterentwicklung

Dornbirn (pta000/17.08.2026/13:30 UTC+2)

Der Aufsichtsrat der Zumtobel Group AG hat Dr.-Ing. Heiner Lang zum Chief Executive Officer (CEO) bestellt. Er wird mit 1. September 2026 Mitglied des Vorstands und übernimmt mit 1. Oktober 2026 den Vorstandsvorsitz von Dr. Alfred Felder. Die Bestellung erfolgt im Rahmen einer langfristig vorbereiteten und mit Dr. Alfred Felder abgestimmten Nachfolgeplanung.

Dr.-Ing. Heiner Lang verfügt über mehr als 25 Jahre internationale Führungs- und Industrieerfahrung. Zuletzt war er CEO der WAGO Gruppe, einem weltweit tätigen Technologieunternehmen mit rund 9.000 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz von rund 1,3 Milliarden Euro. Zuvor war er Bereichsvorstand bei Bosch Rexroth und verantwortete den Geschäftsbereich Fabrikautomation. Zu seinen beruflichen Schwerpunkten zählen die strategische Weiterentwicklung technologieorientierter Unternehmen und globaler Organisationen sowie die Erschließung neuer und profitabler Wachstumsfelder - insbesondere durch marktorientierte Lösungen, innovative Technologien und den gezielten Aufbau von Partnerschaften.

Karin Zumtobel-Chammah, Vorsitzende des Aufsichtsrats der Zumtobel Group AG: "Dr.-Ing. Heiner Lang hat den Aufsichtsrat mit seiner strategischen Klarheit, seiner internationalen Führungserfahrung und seinem tiefen Verständnis für technologiegetriebene Geschäftsmodelle überzeugt. Mit ihm gewinnen wir einen international erfahrenen Industriemanager für die nächste Entwicklungsphase der Zumtobel Group. Diese verbindet mit ihren starken Marken Technologie, Architektur und Emotion auf einzigartige Weise. Gemeinsam mit dem Vorstand werden wir diese Position konsequent ausbauen und die profitable Wachstumsstrategie der Gruppe chancenorientiert weiterführen."

"Unser besonderer Dank gilt Dr. Alfred Felder. Er hat die Zumtobel Group in einem anspruchsvollen Marktumfeld mit großer Kontinuität geführt, ihre strategische Ausrichtung maßgeblich geprägt und wichtige Weichen für die zukünftige Entwicklung gestellt."

Dr. Alfred Felder gehört dem Vorstand der Zumtobel Group seit 2016 an und steht seit 2018 als CEO an der Spitze des Unternehmens. Bereits zuvor verantwortete er das Komponentengeschäft der Gruppe und trieb dessen erfolgreiche Transformation hin zur LED-Technologie maßgeblich voran. Als CEO stärkte er die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Zumtobel Group, entwickelte ihre strategische Positionierung konsequent weiter und führte das Unternehmen durch ein anspruchsvolles Marktumfeld. Er wird seine Aufgaben bis Jahresende 2026 sukzessive an Dr.-Ing. Heiner Lang übergeben und der Zumtobel Group darüber hinaus beratend verbunden bleiben.

Dr. Ing. Heiner Lang sagt: "Der Beleuchtungsmarkt steht vor einem Strukturwandel: Adaptive, lernende und vernetzte Systeme machen Licht zum integralen Bestandteil der Raumintelligenz und eröffnen Geschäftsmöglichkeiten weit über die klassische Beleuchtung hinaus. Diese Entwicklung gilt es konsequent auszubauen und die Potenziale unternehmerisch und zukunftsgerichtet in profitables Wachstum zu überführen. Ich freue mich darauf, diesen Weg gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sowie unseren Kunden und Partnern zu gestalten."

(Ende)

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Aussender: Zumtobel Group AG Höchster Straße 8 6850 Dornbirn Österreich Ansprechpartner: Eric Schmiedchen Tel.: +43 5572 509 1125 E-Mail: eric.schmiedchen@zumtobelgroup.com Website: z.lighting ISIN(s): AT0000837307 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)

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August 17, 2026 07:31 ET (11:31 GMT)