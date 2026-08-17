DJ MÄRKTE EUROPA/Gut behauptet - SIG Group mit Kurseinbruch nach CEO-Wechsel

DOW JONES--Überwiegend leicht nach oben geht es mit den europäischen Aktienmärkten am Montagmittag. Der DAX bewegt sich kaum von der Stelle und verliert aktuelle 2 Punkte auf 26.438 Punkte. Er liegt damit weiterhin in Reichweite seines Rekordhochs bei 26.573,50 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 notiert 0,3 Prozent höher bei 6.557 Punkten. In Europa stellen die Technologiewerte mit Plus 1,1 Prozent den größten Gewinner. Der Euro tendiert etwas fester bei 1,1588 Dollar, während Brentöl mit Aufschlägen von 0,7 Prozent bei 89,11 Dollar das Fass umgeht. An den Anleihemärkten ist es nach dem jüngsten Renditeanstieg zu Wochenbeginn ruhig, das insgesamt hohe Renditeniveau bleibt indes ein latenter Risikofaktor.

Marktteilnehmer verfolgen weiterhin aufmerksam die geopolitischen Entwicklungen im Nahen Osten. Die Gespräche zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung des Konfliktes sind ins Stocken geraten. US-Präsident Donald Trump deutete am Freitag an, dass die USA nach Ende des Krieges die Kontrolle über die Straße von Hormus übernehmen könnten. "Ich habe den Eindruck, dass bei den Anlegern an diesem Punkt eine gewisse 'Schlagzeilen-Müdigkeit' einsetzt", kommentiert Daniel O'Regan von Mizuho. "Ähnlich wie der Russland-Ukraine-Krieg für die Märkte allmählich zum Hintergrundrauschen wurde, schlägt der Markt nicht mehr bei jeder Iran-Meldung um 1 bis 3 Prozent aus. Das ist wahrscheinlich ein gesundes Zeichen."

Eine wichtige Stütze für die Börsen stellt die zu Ende gehende Berichtssaison dar. "Die Unternehmensgewinne wachsen kräftig genug, um die Kurse weiter zu tragen. Die Berichtssaison zum zweiten Quartal liefert unseres Erachtens die fundamentalen Belege für diesen Ausblick", so die DZ Bank. Zudem habe die Berichtssaison auch die Debatte, ob sich die KI-Investitionen lohnen, wieder entschärft. Die großen Plattformkonzerne, insbesondere die führenden Cloud-Betreiber, konnten im Rahmen ihrer Berichterstattung zum zweiten Quartal belegen, dass ihren hohen Investitionen bereits spürbare Umsatz- und Ertragszuwächse gegenüberstehen.

Ein Blick auf den Kalender zeigt, dass für die kommenden Tage von dieser Seite kaum Impulse zu erwarten sind. Aus dem Stoxx-600 berichten im Verlauf der Woche nur noch 30 Unternehmen, gewichtige Konjunkturdaten stehen mit den Einkaufsmanager-Indizes erst am Freitag im Kalender.

Die Nachrichtenlage von Unternehmensseite ist extrem dünn. Daher liefern Analysten mit ihren Umstufungen Einzelwerten Impulse. So hat die Bank of America die Aktie von Salzgitter mit "Kaufen" wieder aufgenommen, die Aktie notiert 3,6 Prozent höher. Im DAX geht es für Infineon um 0,9 Prozent nach oben, hier soll Goldman Sachs optimistischer sein.

Positiv werten die Analysten von JP Morgan bei Argenx die positiven Topline-Ergebnisse der Phase-III-Studie ALKIVIA für Vyvgart bei Myositis. Die Studie erreichte ihren primären Endpunkt mit einer statistisch signifikanten Verbesserung des durchschnittlichen Total Improvement Score (TIS). Das Ergebnis bei Dermatomyositis werten sie weiterhin als ermutigend und gehen davon aus, dass Argenx zusätzliche Studien durchführen könnte, um die bestehenden Daten zu ergänzen und künftig eine regulatorische Zulassung für diese Indikation anzustreben. Die Aktie notiert 11,2 Prozent höher.

OHB legen um 4,1 Prozent zu. Hier werde positiv gewertet, dass das Unternehmen am Aufbau einer sicheren Satelliten-Konstellation der Europäischen Union beteiligt werde, so ein Marktteilnehmer. Mit einer europäischen Kommunikationsinfrastruktur für Regierung, Militär und strategische Wirtschaftszweige wolle man sich unabhängig machen von internationalen Anbietern.

SIG Group brechen ein - Abrupter CEO-Wechsel verstimmt

Bei SIG Group (-15,8%) belastet zum Start in die Woche, dass CEO Mikko Keto überraschend das Unternehmen verlässt, es ist bereits der zweite CEO-Wechsel innerhalb kurzer Zeit. Keto war erst im Frühjahr 2026 zum Unternehmen gestoßen und hat für die Analysten von Vontobel frühzeitig einen konstruktiven Eindruck auf Investoren gemacht. Die Entscheidung, mit Ann-Kristin Erkens eine CEO zu ernennen, die gleichzeitig weiterhin als CFO fungiere, habe einen klaren Übergangscharakter und lasse eine wichtige Governance-Frage ungelöst, bis ein permanenter CFO-Nachfolger benannt ist. Der Kapitalmarkttag am 27. Oktober wird für die Analysten nun zu einem zentralen Katalysator. Das Management habe dann eine klare und glaubwürdige Erklärung für den Führungswechsel zu liefern.

Steyr Motors (-20,1%) hat die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 angepasst und die Mittelfristprognose für das Geschäftsjahr 2027 zurückgenommen. Als Grund nennt das Unternehmen Verzögerungen bei internationalen Defense-Projekten, insbesondere infolge verzögerter öffentlicher Beschaffungs-, Genehmigungs- und Abnahmeprozesse. Dadurch konnten im ersten Halbjahr 2026 ursprünglich geplante Umsätze von rund 10 Millionen Euro nicht realisiert werden.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD Euro-Stoxx-50 6.557,18 +0,3 17,59 6.539,59 13,2 Stoxx-50 5.517,35 +0,2 12,36 5.504,99 12,2 DAX 26.438,07 -0,0 -2,24 26.440,31 8,0 MDAX 32.458,08 -0,0 -6,31 27.039,42 6,0 TecDAX 4.093,14 -0,3 -12,73 3.091,28 13,0 SDAX 18.571,40 -0,3 -62,11 13.062,07 8,1 FTSE 10.765,11 +0,1 15,00 10.750,11 8,4 CAC 8.621,31 -0,2 -15,49 8.636,79 5,8 SMI 14.333,18 -0,4 -57,49 14.390,67 8,0 ATX 6.730,89 -0,0 -2,27 6.733,16 26,4 DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:47 EUR/USD 1,1588 +0,2 0,0019 1,1569 1,1581 EUR/JPY 184,53 +0,1 0,2300 184,3 184,3300 EUR/CHF 0,9392 -0,2 -0,0015 0,9407 0,9396 EUR/GBP 0,8549 +0,1 0,0005 0,8544 0,8544 USD/JPY 159,23 -0,0 -0,0700 159,3 159,1600 GBP/USD 1,3549 +0,1 0,0019 1,353 1,3550 USD/CNY 6,7388 -0,0 -0,0024 6,7412 6,7412 USD/CNH 6,7416 -0,0 -0,0027 6,7443 6,7425 AUS/USD 0,7124 +0,6 0,0043 0,7081 0,7090 Bitcoin/USD 63.614,09 +0,9 571,24 63.042,85 62.935,68 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 82,67 +0,3 0,27 82,4 Brent/ICE 89,11 +0,7 0,59 88,52 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.397,57 +0,5 21,68 4.375,89 Silber 65,59 +1,4 0,94 64,66 Platin 1.754,83 +0,4 7,11 1.747,72 (Angaben ohne Gewähr) ===

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August 17, 2026 07:32 ET (11:32 GMT)

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