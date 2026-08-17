EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE / Aktienrückkauf

BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



17.08.2026 / 14:34 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien - 2. Zwischenmeldung

Ludwigshafen - 17. August 2026 - Im Zeitraum vom 10. August 2026 bis einschließlich 14. August 2026 wurde eine Anzahl von 695.000 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. August 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. August 2026 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen

(Stück Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Börsenplatz 10.08.2026 38.931 51,4858 XETA 10.08.2026 13.227 51,4354 TQEX 10.08.2026 50.495 51,4590 CEUX 10.08.2026 7.347 51,5178 AQEU 11.08.2026 73.357 51,3283 XETA 11.08.2026 12.770 51,2615 TQEX 11.08.2026 54.560 51,3046 CEUX 11.08.2026 9.313 51,2938 AQEU 12.08.2026 51.065 51,3078 XETA 12.08.2026 13.724 51,2734 TQEX 12.08.2026 53.633 51,2928 CEUX 12.08.2026 6.578 51,2833 AQEU 13.08.2026 44.866 50,2759 XETA 13.08.2026 14.919 50,3299 TQEX 13.08.2026 56.034 50,3022 CEUX 13.08.2026 4.181 50,2940 AQEU 14.08.2026 80.734 50,6054 XETA 14.08.2026 19.568 50,6139 TQEX 14.08.2026 80.444 50,6337 CEUX 14.08.2026 9.254 50,5336 AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf .

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. August 2026 bis einschließlich 14. August 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 1.240.000 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.

Kontakt

Dr. Stefanie Wettberg

BASF Investor Relations

+49 621-60-48002

stefanie.wettberg@basf.com