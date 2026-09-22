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Markus Weingran
22.09.2026 15:27 Uhr
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Scheinchentag zu KI-Engpass: AMD: Eine Billion wert | Tencent: Neues KI-Modell | BASF: Interesse an Evonik?

Rechenzentren verbrauchen nicht nur immer mehr Strom, es müssen auch immer größer werdende Datenpakete transportiert werden. Daher werfen wir am Scheinchentag einen Blick auf die Optoelektronik - ein möglicher Engpass!KI braucht Licht: Wer baut die Datenautobahn der Zukunft? Der KI-Boom schafft einen neuen Milliardenmarkt: die Datenautobahn zwischen den Chips. Während Nvidia die Rechenleistung liefert, könnten Unternehmen wie Lumentum, Corning und Qualcomm vom nächsten großen Infrastruktur-Schritt profitieren. Die entscheidende Frage lautet: Wer baut die schnellsten und energieeffizientesten Verbindungen für die KI-Rechenzentren der Zukunft? Endlos Turbo Long auf Qualcomm Inc - WKN: JY572U …

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© 2026 Markus Weingran
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

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