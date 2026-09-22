Scheinchentag zu KI-Engpass: AMD: Eine Billion wert | Tencent: Neues KI-Modell | BASF: Interesse an Evonik?

Rechenzentren verbrauchen nicht nur immer mehr Strom, es müssen auch immer größer werdende Datenpakete transportiert werden. Daher werfen wir am Scheinchentag einen Blick auf die Optoelektronik - ein möglicher Engpass!KI braucht Licht: Wer baut die Datenautobahn der Zukunft? Der KI-Boom schafft einen neuen Milliardenmarkt: die Datenautobahn zwischen den Chips. Während Nvidia die Rechenleistung liefert, könnten Unternehmen wie Lumentum, Corning und Qualcomm vom nächsten großen Infrastruktur-Schritt profitieren. Die entscheidende Frage lautet: Wer baut die schnellsten und energieeffizientesten Verbindungen für die KI-Rechenzentren der Zukunft? Endlos Turbo Long auf Qualcomm Inc - WKN: JY572U …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran