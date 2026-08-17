Mit einem Plus von mehr als zwei Prozent führt die Aktie von Siemens Energy den DAX am Montag an. Die Erholung seit dem Tief Ende Juni setzt sich damit fort, der kurzfristige Abwärtstrend seit Ende Mai ist mittlerweile gebrochen worden. Schwung liefern Daten des KI-Plattform-Anbieters Anthropic.Ein Bloomberg-Bericht, in dem auf ein Dokument von Anthropic verwiesen wird, dämmt am Markt die Sorgen, dass der KI-Ausbau etwas ins Stocken geraten könnte. Potenziellen Investoren wird darin gezeigt, dass ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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