Gute Stimmung bei Nvidia, Alphabet und allen anderen KI-Aktien. Diese setzen am Montag ihren Aufwärtstrend fort, beflügelt vom außergewöhnlich starken Umsatzwachstum beim KI-Plattformanbieter Anthropic. Diese Zahlen haben die im Juli noch spürbaren Bedenken hinsichtlich des KI-Ausbaus weiter zurückdrängt.Die aktuellen Geschäftszahlen untermauern bei Investoren die Erwartung, dass sich die enormen Investitionssummen in diese Technologie letztlich rentieren. Zusätzlichen Rückenwind erhält der Sektor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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