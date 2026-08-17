Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
AU0000158636 Broken Hill Gold Ltd. 17.08.2026 AU0000484XXX Broken Hill Gold Ltd. 18.08.2026 Tausch 1:1
KYG7415M1327 Recon Technology Ltd. 17.08.2026 KYG7415M1XXX Recon Technology Ltd. 18.08.2026 Tausch 200:1
CA37958W3012 Global Health Clinics Ltd. 17.08.2026 CA37958W4XXX Global Health Clinics Ltd. 18.08.2026 Tausch 9:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
AU0000158636 Broken Hill Gold Ltd. 17.08.2026 AU0000484XXX Broken Hill Gold Ltd. 18.08.2026 Tausch 1:1
KYG7415M1327 Recon Technology Ltd. 17.08.2026 KYG7415M1XXX Recon Technology Ltd. 18.08.2026 Tausch 200:1
CA37958W3012 Global Health Clinics Ltd. 17.08.2026 CA37958W4XXX Global Health Clinics Ltd. 18.08.2026 Tausch 9:1
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