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Dienstag, 18.08.2026 - Börsentäglich über 12.000 News

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WKN: A42H24 | ISIN: KYG7415M1400 | Ticker-Symbol: HRC0
Branche
Öl/Gas
Aktienmarkt
ASIEN
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ANGLESEY MINING
ANGLESEY MINING PLC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ANGLESEY MINING PLC0,0710,00 %
BROKEN HILL GOLD LTD--
DECORA SA16,6600,00 %
ELOXX PHARMACEUTICALS INC14,9600,00 %
GLOBAL HEALTH CLINICS LTD--
OANDO PLC0,0100,00 %
RECON TECHNOLOGY LTD--
RESIDENTIAL SECURE INCOME PLC0,0810,00 %
TORIDOLL HOLDINGS CORPORATION22,6000,00 %
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