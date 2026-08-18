The following instruments on XETRA do have their first trading 18.08.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 18.08.2026
Aktien
1 NGOANDO00002 Oando PLC
2 PLDECOR00013 Decora S.A.
3 GB00BYSX1508 Residential Secure Income PLC
4 GB00BVMZHW05 Anglesey Mining PLC
5 US29014R3012 Eloxx Pharmaceuticals Inc.
6 JP3636650008 Toridoll Holdings Corp.
7 AU0000484917 Broken Hill Gold Ltd.
8 CA37958W4002 Global Health Clinics Ltd.
9 KYG7415M1400 Recon Technology Ltd.
Anleihen
1 US007903BXXX Advanced Micro Devices Inc.
2 AU3CB0338XXX Australia and New Zealand Banking Group Ltd.
3 NZWNZD083XXX Westpac New Zealand Ltd.
4 US007903BXXX Advanced Micro Devices Inc.
5 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
6 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
7 US007903BXXX Advanced Micro Devices Inc.
8 US015271BXXX Alexandria Real Estate Equities Inc.
9 US82706CAXXX Silicon Motion Technology Corp.
10 US91282CRXXX United States of America
11 US007903BXXX Advanced Micro Devices Inc.
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 18.08.2026
Aktien
1 NGOANDO00002 Oando PLC
2 PLDECOR00013 Decora S.A.
3 GB00BYSX1508 Residential Secure Income PLC
4 GB00BVMZHW05 Anglesey Mining PLC
5 US29014R3012 Eloxx Pharmaceuticals Inc.
6 JP3636650008 Toridoll Holdings Corp.
7 AU0000484917 Broken Hill Gold Ltd.
8 CA37958W4002 Global Health Clinics Ltd.
9 KYG7415M1400 Recon Technology Ltd.
Anleihen
1 US007903BXXX Advanced Micro Devices Inc.
2 AU3CB0338XXX Australia and New Zealand Banking Group Ltd.
3 NZWNZD083XXX Westpac New Zealand Ltd.
4 US007903BXXX Advanced Micro Devices Inc.
5 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
6 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
7 US007903BXXX Advanced Micro Devices Inc.
8 US015271BXXX Alexandria Real Estate Equities Inc.
9 US82706CAXXX Silicon Motion Technology Corp.
10 US91282CRXXX United States of America
11 US007903BXXX Advanced Micro Devices Inc.
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