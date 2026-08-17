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WKN: A403TR | ISIN: KYG7415M1327 | Ticker-Symbol: HRC
Lang & Schwarz
17.08.26 | 21:32
2,500 Euro
-100,00 % -2,500
Branche
Öl/Gas
Aktienmarkt
ASIEN
1-Jahres-Chart
RECON TECHNOLOGY LTD Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
RECON TECHNOLOGY LTD 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
2,0003,00021:32
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Unternehmen / AktienKurs%
AVALONBAY COMMUNITIES INC159,35+0,09 %
BROKEN HILL GOLD LTD0,0900,00 %
GLOBAL HEALTH CLINICS LTD0,0010,00 %
QVC GROUP INC0,3200,00 %
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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.