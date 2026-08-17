The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 17.08.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 17.08.2026
ISIN Name
AU0000158636 PACGOLD LTD
CA37958W3012 GLOB.HEALTH CLINICS O.N.
CH0428194XXX ADECCO GROUP 18-26 MTN
KYG7415M1327 RECON TECHNOLOGY DL -,01
US0534841012 AVALONBAY COMM. DL-,01
US15236F1003 AXIA ENERGIA PFD ADR
US74915M6057 QVC GROUP A DL -,01
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 17.08.2026
ISIN Name
AU0000158636 PACGOLD LTD
CA37958W3012 GLOB.HEALTH CLINICS O.N.
CH0428194XXX ADECCO GROUP 18-26 MTN
KYG7415M1327 RECON TECHNOLOGY DL -,01
US0534841012 AVALONBAY COMM. DL-,01
US15236F1003 AXIA ENERGIA PFD ADR
US74915M6057 QVC GROUP A DL -,01
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