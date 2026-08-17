Neuer Bericht zur Reisebranche zeigt, dass ausgeklügelte Betrugsringe bei Flug- und Hotelbuchungen sowie auf Reiseplattformen vertrauensvolle Kundenverhaltensweisen ausnutzen

Riskified (NYSE: RSKD), ein Marktführer im Bereich E-Commerce-Betrugserkennung und Risikoanalyse, gab heute neue Erkenntnisse aus seinem Bericht zur Reisebranche bekannt, die verdeutlichen, wie ausgeklügelte Betrugsringe und KI-gestützte Betrüger ihre Taktiken im Hinblick auf Fluglinien, Hotels und Online-Reiseplattformen weiterentwickeln. Die Analyse von Riskified zeigt, dass Betrüger ihre Verhaltensweisen zunehmend so anpassen, dass sie den Anschein erwecken, legitime Reisende zu sein. Dies senkt die Zuverlässigkeit herkömmlicher Betrugsindikatoren und schafft neue Herausforderungen für Reisekaufleute.

Die Analyse von Riskified von hunderten Millionen von Reisetransaktionen im Bereich Flüge, Hotels und Landtransport hat ergeben, dass das Betrugsrisiko bei Flügen in den ersten fünf Monaten 2026 angestiegen ist, wobei im Mai 2026 mit 32 der stärkste Anstieg gegenüber demselben Vorjahresmonat zu verzeichnen ist. Die Ergebnisse zeigen, dass ausgeklügelte Betrugsaktivitäten nicht auf vorhersehbare Reisehochzeiten beschränkt sind, sondern organisierte Betrugsringe ihre Methoden im Jahresverlauf stetig anpassen.

Das Reisenetzwerk von Riskified umfasst mehr als 60 Reisekaufleute und hat bis Juni 2026 kumulierte Reisetransaktionen im Wert von 828 Milliarden USD in den Bereichen Flüge, Hotels und Landtransport abgewickelt. Diese Zahlen verdeutlichten, wie Betrüger langjährige Annahmen über legitimes Reiseverhalten anfechten.

Die Daten, die im aktuellen Risk Rundown von Riskified, "Booking scams are taking off", präsentiert werden, enthüllt mehrere wichtige Veränderungen der Betrugsmuster in der Reisebranche:

Traditionelle Identitätssignale ändern sich: Während die fehlende Übereinstimmung zwischen dem Namen des Käufers und dem Namen des Reisenden 2025 2,5-mal riskanter war, gab es seit November 2025 eine deutliche Zunahme des Risikos bei Flugtransaktionen, bei denen der Name des Käufers und der Name des Reisenden übereinstimmten (30 mehr als im Januar 2025).

Während die fehlende Übereinstimmung zwischen dem Namen des Käufers und dem Namen des Reisenden 2025 2,5-mal riskanter war, gab es seit November 2025 eine deutliche Zunahme des Risikos bei Flugtransaktionen, bei denen der Name des Käufers und der Name des Reisenden übereinstimmten (30 mehr als im Januar 2025). Last-Minute-Buchungen bleiben eine große Herausforderung: Flugkäufe, die weniger als sieben Tage vor Abflug erfolgten, waren 2,3-mal riskanter als andere Buchungen und stellten Kaufleute vor die Herausforderung, ein Gleichgewicht zwischen schnellen Kundenerfahrungen und Betrugsprävention zu finden.

Flugkäufe, die weniger als sieben Tage vor Abflug erfolgten, waren 2,3-mal riskanter als andere Buchungen und stellten Kaufleute vor die Herausforderung, ein Gleichgewicht zwischen schnellen Kundenerfahrungen und Betrugsprävention zu finden. Betrüger haben es auf hochwertige Reisekonten abgesehen: Treueprogramme, Prämienpunkte und gespeicherte Kundeninformationen sind auch weiterhin attraktive Ziele. Betrüger monetarisieren kompromittierte Konten, indem sie Punkte verkaufen, sie gegen Geschenkgutscheine eintauschen oder zur Finanzierung betrügerischer Buchungen einsetzen.

Treueprogramme, Prämienpunkte und gespeicherte Kundeninformationen sind auch weiterhin attraktive Ziele. Betrüger monetarisieren kompromittierte Konten, indem sie Punkte verkaufen, sie gegen Geschenkgutscheine eintauschen oder zur Finanzierung betrügerischer Buchungen einsetzen. Ausgeklügelte Betrugsmaschen gehen über die Transaktion hinaus: Betrüger nutzen kompromittierte Identitäten, Geräte und Konten, um kostenintensive Käufe in der Reisebranche und verwandten Branchen zu tätigen.

"Wir analysieren jedes Jahr die Betrugstrends in der Reisebranche, und es fällt auf, wie schnell sich die Angriffsvektoren weiterentwickeln, da sich Betrüger an die Signale anpassen, die Kaufleute zur Ermittlung von Risiken verwenden", sagte Jeff Otto, CMO bei Riskified. "Eine Verhaltensweise, die bisher immer auf einen vertrauensvollen Kunden hingedeutet hat, kann ausgenutzt werden, sobald Betrugsringe lernen, wie sie dieses Verhalten replizieren können. Reiseunternehmen benötigen Intelligenz, die sich kontinuierlich an sich ändernde Betrugsmuster anpasst und ihnen gleichzeitig bei der Bereitstellung nahtloser Erfahrungen für legitime Reisende hilft."

Die Analyse zeigt auch einzigartige Herausforderungen in anderen Reisekategorien. In Hotels wurden im Juli und August die höchsten Umsätze erzielt, diese Monate bargen aber auch das höchste Potenzial für betrugsbedingte Verluste. Die Betrugsaktivität kann unerwartet zunehmend, wobei April als der riskanteste Monat identifiziert wurde, in dem die Betrugsfälle 20 über dem Jahresdurchschnitt lagen. Luxusanlagen gerieten besonders ins Visier Fünf-Sterne-Hotels sind insgesamt das riskanteste Segment.

Riskified ermittelte zudem einen Anstieg beim Missbrauch der Konten von sowohl Verbrauchern als auch Reiseanbietern auf Reiseplattformen, wo Betrüger Phishing, Sicherheitsverletzungen und andere Methoden zur Kompromittierung verifizierter Konten nutzen. Diese gestohlenen Identitäten können Zugriff auf Kommunikationen, Buchungsangaben und vertrauensvolle Plattformbeziehungen von Gästen ermöglichen, wodurch sich betrügerische Aktivitäten schwerer erkennen lassen.

Mit der fortschreitenden weltweiten Expansion der Reisetätigkeit sehen sich Kaufleute einem wachsenden Druck ausgesetzt, die Buchungsquoten zu maximieren und gleichzeitig mit zunehmend ausgeklügelten Betrugsversuchen umzugehen. Die Reiseintelligenz von Riskified kombiniert Erkenntnisse auf Netzwerkebene, Kundenverhaltensanalyse und Transaktionsdaten, um Reiseunternehmen dabei zu helfen, während der gesamten Kunden-Journey präzisere Entscheidungen zu treffen.

Weitere Informationen zu der Expertise von Riskified in der Reisebranche finden Sie auf Riskified.com

Berichtsmethodik

Die Erkenntnisse in "Riskified Travel Industry Insights: Flights, Hotels Land Transportation" basieren auf der von Riskified durchgeführten Analyse der Reisetransaktionsdaten aus einer repräsentativen Gruppe von Reisekaufleuten aus dem globalen Händlernetzwerk, darunter Fluglinien, Online-Reiseagenturen, Hotels und Landtransportanbieter. Die Analyse umfasst Daten für ganz 2025 und Trends seit Jahresbeginn bis heute für 2026.

Die Analyse deckt hunderte Millionen von Reisetransaktionen im Netzwerk von Riskified ab. Betrugsversuche werden basierend auf einer kuratierten Reihe von Transaktionen mit dem höchsten Betrugsrisiko in Kombination mit bestätigten Rückbuchungen ermittelt. Die Risikostufe wird als interne Benchmark verwendet, um Betrugstrends und Veränderungen im Zeitverlauf zu analysieren.

Über Riskified

Riskified (NYSE: RSKD) ermöglicht es Unternehmen, das Wachstum im E-Commerce zu steigern, indem sie Risiken geschickt umgehen. Viele der weltweit größten Marken und börsennotierten Unternehmen, die online verkaufen, verlassen sich auf Riskified, um sich vor Rückbuchungen zu schützen, Betrug und Richtlinienmissbrauch in großem Umfang zu bekämpfen und die Kundenbindung zu verbessern. Die KI-gestützte Betrugs- und Risikoplattform von Riskified, die von dem größten Team von E-Commerce-Risikoanalysten, Datenwissenschaftlern und Forschern entwickelt und verwaltet wird, analysiert das Individuum hinter jeder Interaktion, um Echtzeitentscheidungen und zuverlässige identitätsbasierte Erkenntnisse zu liefern. Erfahren Sie mehr unter riskified.com.

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