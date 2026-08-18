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WKN: WCH888 | ISIN: DE000WCH8881 | Ticker-Symbol: WCH
Xetra
17.08.26 | 17:35
94,10 Euro
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Branche
Chemie
Aktienmarkt
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Deutschland Mid Cap 50
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WACKER CHEMIE AG Chart 1 Jahr
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zukunftsbilanzen.de
18.08.2026 06:46 Uhr
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HPQ Silicon, Wacker Chemie, Cabot: Drei Aktien, ein Material - und ein Milliardenmarkt, den kaum jemand kennt

Es steckt in Zahnpasta, in Autoreifen und in der Lackschicht des Küchenschranks, doch kaum ein Anleger hat je davon gehört. Pyrogene Kieselsäure ist ein unscheinbares weißes Pulver, das seit Jahrzehnten unbemerkt ganze Industrien zusammenhält, von der Kosmetik über Klebstoffe bis zur Lebensmittelproduktion. Diesen milliardenschweren Nischenmarkt teilen wenige etablierte Konzerne unter sich auf, allen voran Wacker Chemie und dessen US-Gegenspieler Cabot - zwei Namen, die an der Börse für Solidität und Größe stehen. Ab sofort mischt ein kleiner kanadischer Herausforderer mit: HPQ Silicon will mit einem neuartigen, günstigeren Herstellungsverfahren in den Markt drängen und hat parallel noch einen zweiten, mindestens ebenso spannenden Pfeil im Köcher.

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© 2026 zukunftsbilanzen.de
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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