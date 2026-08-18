Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von NU E Power. Rechenleistung für Künstliche Intelligenz kostet viel Energie. Doch damit nicht genug: Auch Stromnetze sind vielerorts überlastet - die Kombination aus Rechenzentren, Klimaanlagen und Ladesäulen ist für die Infrastruktur eine Herausforderung. Daher denken Tech-Konzerne bei ihren Plänen für neue Rechenzentren die Energieversorgung gleich mit. Idealerweise ist sie nachhaltig und grundlastfähig. Da Energie-Infrastruktur genehmigt werden muss und geeignete Standorte rar sind, hat sich rund um die Energieversorgung von Rechenzentren ein spannender Markt entwickelt. Wir werfen einen Blick auf die Situation und stellen neben den Konzernen Amazon und SAP auch den vielversprechenden Newcomer NU E Power vor.
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