Basel - Medartis ist in den ersten sechs Monaten 2026 schwungvoll gewachsen. Für 2026 erhöht das Orthopädieunternehmen seine bisherige Zielsetzung für das Umsatzwachstum. Der Kernumsatz zog in den ersten sechs Monaten auf gut 160 Millionen Franken an. Dies entspricht zu konstanten Wechselkursen einem organischen Plus von 17,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. In der Berichtswährung Franken wäre das Plus mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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