Zug - PSP Swiss Property hat im ersten Halbjahr 2026 den Gewinn deutlich gesteigert. Dazu beigetragen hat insbesondere der Verkauf des Richtiparks in Wallisellen. Für das Gesamtjahr bestätigt die Immobiliengesellschaft die Ende Juni angehobene Prognose. Der Liegenschaftsertrag von PSP verharrte im ersten Halbjahr mit 174,0 Millionen Franken mehr oder weniger auf dem Vorjahreswert, wie es am Dienstag in einer Mitteilung heisst. Der Betriebsgewinn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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