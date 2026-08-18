Nach den überraschend starken Quartalszahlen ist die Cloudflare-Aktie kräftig angesprungen. Mittlerweile konsolidiert der Titel bei rund 306 US$. Cathie Woods ARK Invest nutzte die Bewegung zum Einstieg. Die eigentliche Kaufstory liegt jedoch nicht in Woods Transaktion, sondern in einer außergewöhnlichen Marktposition. Was macht Cloudflare eigentlich? Cloudflare betreibt ein weltweites Netzwerk, das sich zwischen Internetnutzer und Website beziehungsweise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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