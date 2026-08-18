Es ist geschafft: Die Aktie von OMV ist wieder auf ein neues Allzeithoch gesprungen. So notierten die Anteilscheine des Energie- und Chemieproduzenten aus Wien im gestrigen Handel kurzzeitig sogar bei 66,10 Euro. Der Weg nach oben wäre rein charttechnisch betrachtet nun vorerst frei. Zudem gibt es weiterhin reichlich Rückenwind für den Kurs. Schließlich ist der Preis für ein Barrel Rohöl der Nordseesorte Brent nun auf 91,61 Dollar gestiegen. Denn die Straße von Hormus wird weiterhin sowohl vom Iran ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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