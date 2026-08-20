Der dänische Erneuerbare-Projektierer European Energy und der japanische Mischkonzern Mitsui &Co betreiben seit Mai 2025 nahe der deutsch-dänischen Grenze eine Anlage, die jährlich 42. 000 Tonnen E-Methanol produziert. Der nötige Strom stammt in erster Linie aus dem 304-Megawatt-Solarpark Kassø direkt nebenan, einer der größten Freiflächenanlagen in Nordeuropa. Das benötigte CO2 ist biogenen Ursprungs. Jetzt haben die beiden Partner den österreichischen Energie- und Chemiekonzern OMV als Abnehmer für das E-Methanol gewonnen. Die ersten Lieferungen sind bereits erfolgt. Wie viel Tonnen OMV bezieht, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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