Beno, Dubais Luxus-Erlebnisplattform, gibt die Eröffnung einer neuen Premium-Gästelounge in Marsa Al Arab bekannt, die in Partnerschaft mit der Jumeirah Group, der Hotel- und Tourismussparte der Dubai Holding, entwickelt wurde. Die Lounge führt einen fest besetzten Gästebetreuungs-Bereich im Rahmen eines der neuesten Luxus-Meeresprojekte von Dubai ein. Marsa Al Arab Marina, die von D-Marin neben dem Burj Al Arab betrieben wird, bietet 82 Liegeplätze für Yachten von bis zu 61 Metern Länge und besitzt die Zertifizierung als "Superyacht Ready" und die "Blaue Flagge" Umweltauszeichnung.

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Beno's guest lounge on the marina promenade at Marsa Al Arab, Dubai, with the 115-ft yacht Santorini berthed opposite (Photo: AETOSWire)

Beno koordiniert Yacht-Charter und Buchungen von seiner maritimen Lounge aus, die von einer aus neun Schiffen bestehenden im Yachthafen vor Anker liegenden Flotte unterstützt wird. Hierzu gehört Santorini, eine 35 Meter lange Luxus-Superyacht mit fünf Kabinen, die bis zu 12 Übernachtungsgäste und Tagescharter für bis zu 80 Gäste beherbergen kann. Die Yacht ist mit einem Whirlpool und einer Flybridge ausgestattet und wird von einer mehrsprachigen Crew betrieben. Gäste können auch ihre privaten Yacht-Mieterlebnisse durch Zusatzdienstleistungen, wie Jetskifahren, Flyboarden, Wakeboarden, Angeln und andere Aktivitäten erweitern. Darüber hinaus kann das Beno-Personal Transfers zum jeweiligen Wassersportzentrum organisieren. Das Unternehmen betreibt Wassersportanlagen im gesamten Dubai-Hotelportfolio von Jumeirah und in der Jumeirah Beach Residence (JBR).

Reservierungen können in der Lounge mithilfe der Beno-Website oder über die mobile App des Unternehmens vorgenommen werden. Darüber hinaus akzeptiert Beno Kryptowährungen neben herkömmlichen Zahlungsmethoden eine Option, die unter Charteranbietern und Mobilitätsakteuren in der Region relativ ungebräuchlich ist.

"Bei Beno glauben wir daran, Mobilität und Lifestyle-Dienstleistungen durch Innovation, strategische Partnerschaften und nachhaltiges Wachstum neu zu definieren", so Aiham Bader, CEO und Gründer von Beno. "Unsere Vision ist es, Ihre Reisen zu fördern, Ihnen unvergleichliche Erlebnisse zu ermöglichen und neue Maßstäbe für Exzellenz in jeder unserer Dienstleistungen zu setzen. Mit einem unerschütterlichen Bekenntnis zum Fortschritt werden wir auch weiterhin maßgeschneiderte Lösungen fördern, modernste Technologien nutzen und ein Vermächtnis von Wirkung schaffen, das die Erwartungen übertrifft."

Über Yacht-Charter und Wassersport hinaus bietet Beno Helikopter-Touren, Wüstenerlebnisse, Sportwagenvermietungen und Privatjet-Dienstleistungen, um Einwohner und Besucher auf sorgfältig ausgewählte Weise miteinander zu verbinden und Dubai zu erleben.

Über Beno Beno ist ein in Dubai ansässiger Luxus-Lifestyle- und Mobilitätsdienstleister, der Luxus-Autovermietung, Yacht-, Privatjet-, Hubschrauber-Charter, Buggy-Verleih und Wassersportaktivitäten in den gesamten Vereinigten Arabischen Emiraten mit Geschäftstätigkeiten in Marsa Al Arab, Umm Suqeim 3, Jumeirah Beach Residence bietet. www.beno.com

Quellenangabe: AETOSWire

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Nizar Shehada

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