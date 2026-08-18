Mitteilung der JDC Group AG: JDC Group AG entwickelt sich in einem herausfordernden Umfeld weiter dynamisch - Umsatz wächst im zweiten Quartal 2026 um 17 % (bereinigt: 25,5 %)- EBITDA steigt um rund 83 % (bereinigt: >100%) - Umsatz steigt im zweiten Quartal um 16,9 Prozent (bereinigt: 25,5 Prozent) auf 68,6 Mio. EUR; im ersten Halbjahr um 18,7 Prozent (bereinigt: 22,8 Prozent) auf 143,5 Mio. EUR- EBITDA erhöht sich im zweiten Quartal 2026 um 82,5 Prozent (bereinigt: >100 Prozent) auf 6,4 Mio. EUR und im ersten Halbjahr um 69,8 Prozent auf 14,5 Mio. EUR (bereinigt: 82,7 Prozent) - EBIT steigt im Q2 um mehr als 100 Prozent auf 4,6 Mio. EUR und auf Halbjahressicht ebenfalls um über 100 Prozent auf 11,1 Mio. EUR Die JDC Group AG (ISIN DE000A0B9N37) setzt ihren erfolgreichen Kurs auch im zweiten Quartal fort und zeigt mit den heute veröffentlichten Zahlen des ersten Halbjahres 2026 erneut einen zweistelligen Anstieg von Umsatz und Gewinn: Der Konzernumsatz stieg im zweiten Quartal 2026 um 16,9 Prozent (bereinigt: 25,5 Prozent) auf 68,6 Mio. EUR (Q2 2024: 58,7 Mio. EUR). Dadurch erhöhte sich der Umsatz im ersten Halbjahr 2026 um 18,7 Prozent (bereinigt: 22,8 Prozent) auf 143,5 Mio. EUR. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) der Gruppe verbesserte sich im Quartalsvergleich um 82,5 Prozent (bereinigt: >100 Prozent) auf 6,4 Mio. EUR (Q2 2025: 3,5 Mio. EUR) und das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) um mehr als 100 Prozent auf 4,6 Mio. EUR (1. HJ. 2025: 1,9 Mio. EUR). Auf Halbjahressicht haben sich das EBITDA um 69,8 Prozent auf 14,5 Mio. EUR (bereinigt: 82,7 Prozent) und das EBIT auf 11,1 Mio. EUR mehr als verdoppelt. Hintergrund der Bereinigungen des Vorjahres sind im Jahr 2026 bislang nicht vorgenommene Abgrenzungen der erwarteten Performance ...

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