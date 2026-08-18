Der tschechische Rüstungskonzern Czechoslovak Group (CSG) hat seine Beteiligung am deutschen Spezialchemiekonzern Alzchem auf 25 Prozent ausgebaut. Das Vorgehen erinnert an das Anschleichen von Unicredit bei der Commerzbank. Die Alzchem-Aktie ist seit ihrem Jahreshoch bei 210,40 Euro Anfang Juni auf Konsolidierungskurs und rutschte Anfang August zeitweise auf unter 155 Euro ab. Der tschechische Großaktionär CSG hat unterdessen in den vergangenen Tagen seine Beteiligung an Alzchem weiter ausgebaut. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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