Der Geschäftsbereich Power and Battery Control Solutions von Panasonic Industry bedient Industrie- und Automobilkunden von seinem Hauptsitz in Deutschland aus und verfügt über umfangreiche Produktionskapazitäten in der Slowakei

Umsatz von rund 413 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2025/2026 (Ende März 2026)

Grenzüberschreitender Carve-out aus Panasonic Industry infolge der Entscheidung des Verkäufers, sich auf sein Kerngeschäft zu konzentrieren

Vollzug der Transaktion wird vorbehaltlich der üblichen Vollzugsbedingungen und behördlichen Genehmigungen am 1. Februar 2027 erwartet

Midas Atlantic Partners ("Midas Atlantic") hat gemeinsam mit The Najafi Companies eine Vereinbarung über den Erwerb des europäischen Geschäftsbereichs Power and Battery Control Solutions (der "Geschäftsbereich") von Panasonic Industry Co., Ltd. ("Panasonic Industry"), einer Tochtergesellschaft der Panasonic Holdings Corporation, unterzeichnet. Die Transaktion umfasst bestimmte Aktivitäten in Deutschland und der Slowakei und wird vorbehaltlich der üblichen Vollzugsbedingungen und behördlichen Genehmigungen voraussichtlich am 1. Februar 2027 vollzogen.

Der Geschäftsbereich ist ein führender europäischer Anbieter von Power and Battery Control Solutions für industrielle Anwendungen und den Automobilbereich. Das Produktportfolio umfasst Industrial Power Devices und Wireless Modules für eine Vielzahl von Abnehmerbranchen sowie Battery Disconnect Units und High-Voltage DC-DC Converters für den Automobil- und Mobilitätssektor. Mit Hauptsitz in Deutschland und umfangreichen Produktionskapazitäten in der Slowakei bedient der Geschäftsbereich einen langjährigen Kundenstamm aus namhaften Blue-Chip-Unternehmen in verschiedenen Abnehmerbranchen. Der Geschäftsbereich verfügt über ausgewiesene Expertise in analoger Schaltungstechnik und digitalen Steuerungstechnologien sowie in der Großserienfertigung nach anspruchsvollen Sicherheits- und Qualitätsstandards. Im Geschäftsjahr 2025/2026 (Ende März 2026) wurde ein Umsatz von rund 413 Mio. EUR erzielt.

Ryo Kitaori, Chief Strategy Officer bei Panasonic Industry, erklärt: "Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Midas Atlantic und The Najafi Companies und sind überzeugt, in ihnen die richtigen neuen Eigentümer für den Geschäftsbereich gefunden zu haben. Der Verkauf ist das Ergebnis unserer strategischen Portfolioüberprüfung und unserer Entscheidung darüber, welche Eigentümerschaft die besten Perspektiven für den Geschäftsbereich und seine Mitarbeitenden bietet. Wir sind zuversichtlich, dass der Geschäftsbereich unter der neuen Eigentümerschaft die notwendige Aufmerksamkeit und die erforderlichen Ressourcen erhalten wird, um sich als eigenständiges Unternehmen erfolgreich weiterzuentwickeln. Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit und einen reibungslosen Übergang bis zum Vollzug der Transaktion."

Philip Frössling, Founding Partner von Midas Atlantic, ergänzt: "Wir danken Panasonic Industry dafür, dass sie uns die Verantwortung überträgt, den Geschäftsbereich nachhaltig weiterzuentwickeln. Der Geschäftsbereich verfügt über eine hervorragende Ausgangsbasis, auf der wir aufbauen können. Gemeinsam mit dem starken und dynamischen Managementteam wollen wir daraus ein fokussiertes, eigenständiges Unternehmen formen, das langfristig erfolgreich aufgestellt ist. Unsere unmittelbare Priorität ist es, Stabilität und Kontinuität für Mitarbeitende, Kunden und Lieferanten sicherzustellen. Wir sind dankbar für das gegenseitige Vertrauen und die Partnerschaft mit The Najafi Companies. Gemeinsam verfolgen wir weiterhin eine Vielzahl komplexer Carve-outs aus japanischen Konzernen."

Jahm Najafi, Chairman CEO von The Najafi Companies, kommentiert: "Wir danken Panasonic Industry für das entgegengebrachte Vertrauen und betrachten die Entscheidung, uns diesen Geschäftsbereich anzuvertrauen, als besonderen Vertrauensbeweis. Da wir ausschließlich unser eigenes Kapital investieren, sind wir nicht an Fondslaufzeiten gebunden. So können wir Unternehmen über Marktzyklen hinweg halten, Kontinuität gewährleisten und bei unseren Entscheidungen eine langfristige Perspektive einnehmen. Dies ist bereits unsere dritte Transaktion gemeinsam mit Midas Atlantic. Unsere gemeinsame Investmentphilosophie und unsere Erfahrung bei der Umsetzung komplexer Carve-outs waren entscheidend dafür, das Vertrauen eines renommierten Konzerns wie Panasonic Industry zu gewinnen."

Midas Atlantic Partners und The Najafi Companies wurden von DC Advisory (M&A), Simmons Simmons und TMI Associates (Legal) sowie RSM Ebner Stolz (Tax) beraten.

Über Midas Atlantic Partners

Midas Atlantic ist eine Private-Equity-Gruppe, die in Corporate Carve-outs und Sondersituationen mit klarem Wertschöpfungspotenzial investiert. Mit internationalen Wurzeln und transatlantischer Präsenz arbeitet Midas Atlantic weltweit und branchenübergreifend mit Konzernen und anderen Eigentümern zusammen, die sich von Non-Core-Assets trennen möchten. Midas Atlantic investiert ohne die Beschränkungen klassischer Fondsstrukturen und kann Transaktionen dadurch flexibel und kreativ strukturieren, Beteiligungen über Marktzyklen hinweg halten und nachhaltig Wert schaffen. Weitere Informationen unter www.midasatlantic.com/de.

Über The Najafi Companies

The Najafi Companies ist eine internationale private Investmentgesellschaft, die 2002 von Jahm Najafi gegründet wurde. Die Investmentgesellschaft investiert ausschließlich eigenes, intern erwirtschaftetes Kapital und verfolgt bewusst einen Ansatz der Konzentration statt Diversifikation, indem sie hochselektive, langfristig ausgerichtete Investments in verschiedenen Branchen tätigt. The Najafi Companies verfügt über einen langjährigen Track Record beim Erwerb von Corporate Carve-outs und ist der Investmentpartner von Midas Atlantic Partners. Das Portfolio umfasst bedeutende Beteiligungen weltweit, unter anderem in der Medien- und Sportbranche. Weitere Informationen unter www.najafi.com.

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