Warum 300% mehr Kapazität KI-Rechenzentren verändern könnten - Panasonic, Eaton und First Graphene im Materialrennen

Anzeige / Werbung

KI-Rechenzentren haben ein Stromproblem, das sich nicht allein mit immer größeren Kraftwerken lösen lässt. Moderne GPU-Cluster können ihre Leistungsaufnahme innerhalb kürzester Zeit verändern. Werden gleichzeitig neue Rechenjobs gestartet oder wechseln Tausende Beschleuniger zwischen unterschiedlichen Lastzuständen, entstehen Leistungsspitzen, die Netzteile, USV-Systeme und die elektrische Infrastruktur des Rechenzentrums abfangen müssen.

Panasonic Holdings (ISIN: JP3866800000) positioniert Superkondensatoren inzwischen ausdrücklich als mögliche Antwort auf solche kurzfristigen Lastspitzen in AI-Servern. Eaton (ISIN: IE00B8KQN827) liefert Supercapacitor-Systeme, deren Anwendungen von einzelnen Elektronikbauteilen bis zu Leistungen im Megawattbereich reichen. First Graphene (ISIN: AU000000FGR3) arbeitet eine Ebene tiefer: Das Unternehmen entwickelt graphenbasierte Elektrodenmaterialien und hat in Tests eine um 300% höhere spezifische Kapazität als herkömmliche Aktivkohle-Zellen erreicht.

Damit entsteht eine interessante Frage: Könnte der KI-Boom ausgerechnet einer Energiespeichertechnologie neue Bedeutung geben, die bislang meist im Schatten der Lithium-Ionen-Batterie stand?

KI benötigt nicht nur mehr Strom, sondern Strom im richtigen Moment

Eine Batterie eignet sich hervorragend, um größere Energiemengen über Minuten oder Stunden bereitzustellen. Ein Superkondensator besitzt eine andere Stärke. Er kann Energie sehr schnell aufnehmen und ebenso schnell wieder abgeben, ohne bei jedem Zyklus dieselben elektrochemischen Veränderungen durchlaufen zu müssen wie eine klassische Batterie.

Für ein Rechenzentrum kann genau diese Eigenschaft interessant werden. Bei abrupten Lastwechseln muss nicht zwingend über längere Zeit zusätzliche Energie bereitgestellt werden. Häufig geht es zunächst darum, wenige Sekunden oder sogar deutlich kürzere Leistungsspitzen abzufangen und die elektrische Infrastruktur zu entlasten.

Panasonic beschreibt Superkondensatoren deshalb als lokalen Energiespeicher für AI-Server. Bei kurzfristigen Leistungssprüngen sollen sie unmittelbar Energie bereitstellen und dadurch Netzteile und USV-Systeme von extremen Transienten entlasten. Bemerkenswert ist die industrielle Basis: Panasonic gibt für seine EDLC-Superkondensatoren inzwischen eine kumulierte Auslieferung von mehr als 100 Millionen Zellen an.

Panasonic bringt den Superkondensator direkt an den AI-Server

Panasonic verfolgt den Ansatz nicht nur für Rechenzentren. Der Konzern setzt EDLC-Technologie beispielsweise auch für Industrieroboter ein, bei denen Bremsenergie gespeichert und beim nächsten Beschleunigungsvorgang erneut genutzt werden kann. Für eine Beispielanwendung nennt Panasonic eine jährliche Stromersparnis von rund 600 kWh und eine bis zu zehnmal längere Lebensdauer gegenüber Batterien.

Bei AI-Servern verschiebt sich die Aufgabe von der Energierückgewinnung zum Peak Shaving. Superkondensatoren sitzen näher an der Last und reagieren schneller als große zentrale Speicher. Dadurch könnten elektrische Komponenten kleiner dimensioniert oder weniger stark durch kurzzeitige Spitzen belastet werden.

Panasonic zeigt damit, dass Superkondensatoren nicht versuchen müssen, die Batterie zu ersetzen. Ihre Stärke entsteht gerade aus der Kombination unterschiedlicher Speichertechnologien: Die Batterie hält Energie bereit, der Superkondensator übernimmt die extrem schnellen Leistungswechsel.

Eaton denkt bereits von Watt bis Megawatt

Eaton ist auf der anderen Seite des Systems aktiv. Der Energietechnikkonzern bietet Supercapacitor-Zellen und komplette Module für Backup-Power, industrielle Anlagen, regenerative Energien, Transport und Netzstabilisierung an. Die Systeme können nach Unternehmensangaben von wenigen Watt bis in den Megawattbereich konfiguriert werden.

Dieser Kontext ist besonders interessant, weil Rechenzentren inzwischen einer der wichtigsten Wachstumstreiber für Eaton sind. Im zweiten Quartal 2026 stieg der Konzernumsatz auf den Rekordwert von 8,5 Mrd. US-Dollar. Eaton nannte Data Center ausdrücklich als wichtigen Wachstumstreiber und verzeichnete in seinem nordamerikanischen Elektrikgeschäft stark steigende Auftragseingänge.

Mehr Rechenleistung führt damit nicht nur zu mehr Nachfrage nach GPUs. Zwischen Netzanschluss und Server entsteht eine ganze Infrastruktur aus Schalttechnik, Stromversorgung, Kühlung und Speichern. Genau dort müssen kurzfristige Lastspitzen beherrscht werden.

140 statt 35 Farad pro Gramm

First Graphene setzt nicht beim fertigen Speichermodul an, sondern beim Elektrodenmaterial. Klassische Superkondensatoren verwenden häufig Aktivkohle, deren große innere Oberfläche elektrische Ladung aufnehmen kann.

First Graphene entwickelte gemeinsam mit Forschern graphenbasierte Hybridmaterialien, bei denen Graphen mit Metalloxidstrukturen kombiniert wird. In einem Standard-Testaufbau erreichten diese Materialien nach veröffentlichten Unternehmensdaten eine spezifische Kapazität von 140 Farad pro Gramm. Vergleichbare Aktivkohle-Zellen kamen auf rund 35 Farad pro Gramm.

140 statt 35 F/g entspricht dem Vierfachen beziehungsweise einer Verbesserung um 300%. In weiteren Versuchen erhöhte ein verändertes Elektrolytsystem die Energiedichte laut First Graphene um 85 %.

Diese Werte stammen aus Entwicklungs- und Zelltests und dürfen nicht mit der Leistungsfähigkeit eines fertigen kommerziellen Panasonic- oder Eaton-Systems gleichgesetzt werden. Sie zeigen aber den Hebel, an dem First Graphene ansetzt: Superkondensatoren können sehr viel Leistung bereitstellen, speichern im Verhältnis zu Batterien jedoch vergleichsweise wenig Energie. Verbesserte Elektrodenmaterialien sollen genau diesen Nachteil reduzieren.

Das Thema ist für First Graphene 2026 wieder aktueller geworden

Die Entwicklungsdaten stammen nicht aus diesem Jahr. First Graphene führt Supercapacitor-Materialien im aktuellen Investorendeck vom Juli 2026 allerdings weiterhin als einen seiner Bereiche für Energieerzeugung und -speicherung.

Zusätzlich hat die Übernahme der Vermögenswerte von Ionic Industries dem Unternehmen nach eigenen Angaben weiteres geistiges Eigentum für Batterie- und Superkondensator-Materialien eingebracht. First Graphene besitzt damit mehrere technologische Ansätze rund um Graphen und Energiespeicherung, ohne selbst komplette Speicherzellen produzieren zu müssen.

Genau diese Position könnte interessant sein. Panasonic und Eaton benötigen Elektrodenmaterialien, Elektrolyte, Separatoren und Fertigungsverfahren, die sich über Millionen Zellen hinweg reproduzieren lassen. First Graphene müsste nicht zum nächsten Batteriehersteller werden. Das Unternehmen müsste beweisen, dass sein Material einem bestehenden Superkondensator einen messbaren Vorteil verschafft.

Vom 300%-Test zum Industrieprodukt ist es noch ein weiter Weg

Bislang gibt es keine öffentlich bekannte kommerzielle Zusammenarbeit von First Graphene mit Panasonic oder Eaton. Auch die 300%-Verbesserung stammt aus einem Entwicklungsaufbau und nicht aus einem in Großserie produzierten AI-Data-Center-Speicher.

Genau dort liegt die entscheidende Hürde. Ein neues Elektrodenmaterial muss nicht nur hohe Kapazität erreichen, sondern über sehr viele Ladezyklen stabil bleiben, zu bestehenden Fertigungsverfahren passen und zu einem wirtschaftlich attraktiven Preis produziert werden können.

Der KI-Boom verändert dennoch die Ausgangslage. Panasonic bewirbt Superkondensatoren inzwischen konkret für die Lastspitzen von AI-Servern. Eaton liefert Speichermodule für Leistungsbereiche bis in die Megawattklasse. First Graphene besitzt ein Material, das in frühen Tests einen zentralen Schwachpunkt der Technologie adressiert hat.

300% mehr spezifische Kapazität sind deshalb noch kein kommerzieller Durchbruch. Wenn sich ein Teil dieses Vorteils jedoch in industriellen Zellen reproduzieren lässt, könnte ausgerechnet der enorme Stromhunger künstlicher Intelligenz einem lange bekannten Energiespeicher zu einem neuen Wachstumsschub verhelfen.

Quellen:

First Graphene - Graphene-based supercapacitor materials: 85% energy density / 300% capacitance improvement

First Graphene - July 2026 Investor Presentation

Panasonic - Supercapacitors for AI data center peak shaving

Panasonic - Supercapacitors in industrial robotics

Eaton - Supercapacitor modules

Lassen Sie sich in den Verteiler für First Graphene oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler First Graphene" oder "Nebenwerte".

First Graphene Limited

Land: Australien

ISIN: AU000000FGR3

First Graphene - First Graphene

Disclaimer/Risikohinweis St George Mining

Interessenkonflikte: Mit First Graphene existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der First Graphene. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von First Graphene können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von First Graphene einsehen: First Graphene - First Graphene



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung First Graphene vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Warum 300% mehr Kapazität KI-Rechenzentren verändern könnten - Panasonic, Eaton und First Graphene im Materialrennen appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: JP3866800000,IE00B8KQN827,AU000000FGR3