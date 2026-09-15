3,8 Milliarden US-Dollar bis 2032: Warum der Bergbau ein neues Einsatzfeld für Graphen eröffnet

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Im Bergbau müssen Materialien Bedingungen aushalten, die in vielen anderen Industrien kaum vorkommen: Abrieb, Stöße und aggressive Materialströme gehören zum Alltag. Polyurethan hat sich deshalb in zahlreichen Anwendungen etabliert - von Verschleißauskleidungen und Siebmedien bis hin zu Pumpen, Rohrleitungen und Förderkomponenten. Doch gerade dort, wo die Anforderungen besonders hoch sind, gibt es eine zusätzliche Herausforderung: den Brandschutz.

Das gilt insbesondere für Anwendungen unter Tage, wo Feuer, Rauch und potenziell gefährliche Gase erhöhte Sicherheitsrisiken darstellen können. Genau an dieser Schnittstelle zwischen Verschleißfestigkeit und Brandschutz entsteht nun ein neues kommerzielles Einsatzfeld für Graphen.

Der Markt dahinter ist erheblich: Laut der von First Graphene zitierten Marktprognose wird der globale Markt für Urethanprodukte im Bergbau auf rund 2,6 Milliarden US-Dollar jährlich geschätzt und könnte bis 2032 auf etwa 3,8 Milliarden US-Dollar wachsen.

Warum Polyurethan im Bergbau so wichtig ist

Polyurethan wird im Bergbau und in der Mineralverarbeitung aufgrund seiner Kombination aus Abriebfestigkeit, Zähigkeit, Flexibilität und Stoßfestigkeit breit eingesetzt. Zu den Anwendungen zählen unter anderem Siebmedien, Verschleißauskleidungen, Schlammsysteme, Förderkomponenten, Pumpen und Rohrleitungen, Auskleidungen von Rutschen und Trichtern, Dichtungen sowie Schutzbeschichtungen.

Die Herausforderung besteht darin, diese mechanischen Eigenschaften mit verbessertem Brandverhalten zu verbinden. Graphen könnte hier eine ergänzende Funktion übernehmen.

Aufgrund seiner stark planaren Struktur kann Graphen innerhalb einer Polymermatrix eine Barrierewirkung erzeugen. Dadurch können Wärme und Zersetzungsprodukte beim Kontakt mit Feuer stärker zurückgehalten und die Bildung einer schützenderen Kohleschicht unterstützt werden. Laut der Mitteilung haben veröffentlichte Forschungsarbeiten zu graphenverstärkten Polyurethansystemen Verbesserungen unter anderem bei Wärmefreisetzung, thermischem Abbau und Rauchentwicklung gezeigt.

Die entscheidende Idee lautet deshalb nicht, Polyurethan zu ersetzen. Vielmehr soll ein bereits im Bergbau etabliertes Material gezielt verbessert werden.

Pacific Urethanes bringt PureGRAPH in die kommerzielle Fertigung

Hier kommt First Graphene Limited (ISIN: AU000000FGR3) ins Spiel. Das Unternehmen hat von dem australischen Polyurethanhersteller Pacific Urethanes Pty Ltd seinen ersten Produktionsauftrag für PureGRAPH erhalten.

Für First Graphene ist dies gleich in zweifacher Hinsicht ein Schritt nach vorn: Pacific Urethanes ist ein neuer kommerzieller Kunde, gleichzeitig eröffnet sich für PureGRAPH mit der Verbesserung der Feuerbeständigkeit ein neues kommerzielles Anwendungsfeld.

Pacific Urethanes ist ein australischer Hersteller und Entwickler leistungsfähiger Polyurethansysteme für Bergbau, Rohstoffe, Infrastruktur und weitere industrielle Märkte. PureGRAPH soll nun in Polyurethanformulierungen des Unternehmens integriert werden, um deren feuerhemmende Eigenschaften zu verbessern.

Der Produktionsauftrag folgt auf erfolgreiche Entwicklungsarbeiten und markiert laut First Graphene den Übergang der Anwendung in die kommerzielle Fertigung. Der anfängliche Fokus liegt auf dem australischen Bergbau- und Rohstoffsektor.

Vom Entwicklungsprojekt zum ersten Produktionsauftrag

Für Anleger ist vor allem dieser Übergang relevant. Bei neuen Materialtechnologien reicht eine technisch interessante Eigenschaft allein nicht aus. Entscheidend ist, ob daraus Anwendungen entstehen, die von Industrieunternehmen tatsächlich kommerziell eingesetzt werden.

First Graphene bezeichnet den Auftrag deshalb als wichtigen kommerziellen Meilenstein. CEO Michael Bell verweist darauf, dass PureGRAPH die Möglichkeit biete, die Feuerbeständigkeit zu erhöhen und zugleich jene Eigenschaften zu erhalten, die Polyurethan für den Bergbau wertvoll machen.

Strategisch interessant ist dabei, dass Kunden kein vollständig neues Materialsystem einführen müssen. PureGRAPH soll vielmehr einen bereits etablierten Werkstoff verbessern. Das könnte die kommerzielle Anwendung erleichtern, auch wenn Umfang und Geschwindigkeit einer möglichen Marktdurchdringung derzeit offenbleiben.

Ein Auftrag mit größerem strategischem als finanziellem Gewicht

First Graphene macht in seiner Mitteilung zugleich eine wichtige Einschränkung: Der erste Produktionsauftrag ist für das Unternehmen finanziell nicht wesentlich.

Seine Bedeutung liegt daher zunächst in der kommerziellen Validierung und dem möglichen Zugang zu einem etablierten Materialmarkt. Neben dem australischen Bergbau sieht das Unternehmen grundsätzlich auch internationale Einsatzmöglichkeiten, da der Bedarf an Materialien, die Verschleißfestigkeit und Haltbarkeit mit verbessertem Brandverhalten verbinden, nicht auf Australien beschränkt ist.

Darüber hinaus könnte die Anwendung PureGRAPH ein neues Feld jenseits des Bergbaus eröffnen: Polyurethananwendungen, bei denen eine verbesserte Feuerbeständigkeit gefragt ist. Ob daraus relevante Folgeaufträge entstehen, muss die weitere kommerzielle Entwicklung allerdings erst zeigen.

Fazit

Der erste Produktionsauftrag von Pacific Urethanes verbindet für First Graphene einen konkreten kommerziellen Schritt mit einem deutlich größeren Markttrend. Polyurethan ist im Bergbau bereits fest etabliert, muss in anspruchsvollen Anwendungen jedoch Verschleißfestigkeit, mechanische Leistungsfähigkeit und zunehmend auch Anforderungen an den Brandschutz miteinander verbinden. Genau hier soll PureGRAPH ansetzen.

Für First Graphene ist der Auftrag finanziell noch nicht wesentlich. Seine Bedeutung liegt vielmehr darin, dass nach erfolgreichen Entwicklungsarbeiten ein neuer Kunde und ein neues kommerzielles Anwendungsfeld den Schritt in die Produktion erreichen. Damit erhält das Unternehmen einen möglichen Zugang zu einem globalen Urethan-Bergbaumarkt, der laut der zitierten Prognose bis 2032 rund 3,8 Milliarden US-Dollar erreichen könnte.

Entscheidend wird nun sein, ob aus dem ersten Produktionsauftrag eine breitere kommerzielle Nutzung und wiederkehrende Nachfrage entstehen. Der Meilenstein ist erreicht - die eigentliche Bewährungsprobe beginnt mit dem kommerziellen Rollout.

Quellen:

/asx.api.cmfyapp.com/asx-research/1.0/file/2924-03133827-6A1343102&v=undefined

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ISIN: AU000000FGR3

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Enthaltene Werte: AU000000FGR3