120 Jahre unter der Ostsee: Wie VINCI, Heidelberg Materials und First Graphene Beton gegen das Meer härten

Anzeige / Werbung

73.500 Tonnen Gewicht, 217 Meter Länge und eine geplante Lebensdauer von mindestens 120 Jahren: Jedes Standardsegment des Fehmarnbelt-Tunnels ist ein gigantisches Betonbauwerk für sich. Insgesamt werden 89 Elemente auf dem Meeresboden zwischen Deutschland und Dänemark zusammengesetzt. Im August 2026 wurde bereits das dritte Element abgesenkt.

Für VINCI ist der 18 Kilometer lange Tunnel eines der spektakulärsten Infrastrukturprojekte Europas. Für die Baustoffindustrie zeigt er gleichzeitig ein weniger sichtbares Problem: Beton unter oder unmittelbar am Meer muss nicht nur enorme Lasten tragen. Er muss über Jahrzehnte verhindern, dass Wasser, Sauerstoff, Chloride und Sulfate tief in seine Struktur eindringen und dort Schäden auslösen. Genau bei diesen Eigenschaften nennt First Graphene in neuen technischen Daten ungewöhnlich deutliche Verbesserungen.

120 Jahre verändern die Betonrechnung

VINCI (ISIN: FR0000125486) ist über VINCI Construction Grands Projets und Soletanche Bachy am Konsortium Femern Link Contractors beteiligt. Das Konsortium errichtet die Tunnelröhren, Portale und die riesige Fabrik, in der die Betonsegmente produziert werden.

Der Tunnel liegt bis zu 40 Meter unter der Oberfläche der Ostsee. Jedes Standard-Tunnelelement wird in neun Segmente gegossen, anschließend zum Einbauort geschleppt, abgesenkt und mit den bereits installierten Elementen verbunden. Die geforderte Mindestlebensdauer von 120 Jahren macht die Qualität des Betons zu einer zentralen technischen Größe.

Denn ein Betonbauteil kann seine Druckfestigkeit erfüllen und trotzdem langfristig Probleme entwickeln. Wasser transportiert gelöste Stoffe in Poren und Mikrorisse. Chloridionen können bis zur Stahlbewehrung gelangen und dort Korrosion begünstigen, während Sulfate chemische Reaktionen im Zementstein auslösen können. Bei einem Tunnel unter der Ostsee lassen sich solche Prozesse nicht einfach durch einen schnellen Austausch des Bauteils beheben.

Heidelberg Materials baut bereits für ein Jahrhundert

Heidelberg Materials (ISIN: DE0006047004) zeigt mit einem anderen europäischen Megaprojekt, welche Bedeutung Spezialbeton in maritimer Umgebung besitzt. Für das MOSE-Hochwasserschutzsystem in Venedig entwickelte der Konzern einen speziellen Unterwasserbeton, dessen Lebensdauer nach Unternehmensangaben bis zu 100 Jahre erreichen soll.

Das Projekt schützt Venedig mit beweglichen Barrieren gegen Hochwasser aus der Adria. Der Beton muss entsprechend nicht nur mechanischen Belastungen standhalten, sondern dauerhaft mit Meerwasser, wechselnden Wasserständen und aggressiven Umgebungsbedingungen umgehen können.

Genau dieser Punkt verändert die Diskussion über nachhaltigen Beton. CO2-Reduktion bei der Herstellung ist nur eine Seite. Ein Bauwerk, das deutlich länger genutzt werden kann und weniger Reparaturen benötigt, spart über seinen Lebenszyklus ebenfalls Material, Energie und Baustellenaufwand. Dauerhaftigkeit wird damit selbst zu einem Nachhaltigkeitsfaktor.

Vier Zahlen machen First Graphenes Ansatz interessant

First Graphene setzt nicht auf eine dickere Betonwand oder einen vollständig neuen Baustoff. PureGRAPH soll die innere Mikrostruktur des zementären Materials beeinflussen.

Die neuen technischen Daten nennen vier Werte, die gerade für aggressive Umgebungen auffallen: Die Wasseraufnahme sank in getesteten Systemen um 17,5%. Die Sauerstoffpermeation verringerte sich um 33,5%, die Chlorideindringung um etwa 30%. Unter Sulfatangriff fiel die Expansion um bis zu 60% geringer aus.

Diese Werte stammen aus definierten Materialtests und sind keine Resultate aus dem Fehmarnbelt-Tunnel oder dem MOSE-Projekt. Eine kommerzielle Beziehung zwischen First Graphene und VINCI oder Heidelberg Materials ist öffentlich ebenfalls nicht bekannt. Trotzdem adressieren die Daten genau jene Mechanismen, die für langlebige Betonbauwerke in feuchten oder salzhaltigen Umgebungen entscheidend sind.

Das Graphen soll dabei auf mikroskopischer Ebene wirken. Die Plättchen dienen nach Angaben von First Graphene als Keimbildungsstellen für die Entstehung von Calcium-Silicat-Hydrat, dem wichtigsten Festigkeitsträger im ausgehärteten Zement. Gleichzeitig kann eine dichtere Mikrostruktur entstehen, durch die Wasser, Sauerstoff und gelöste Ionen schlechter wandern können.

Weniger Durchlässigkeit kann wichtiger sein als maximale Festigkeit

Bei normalem Hochbau richtet sich viel Aufmerksamkeit auf die Druckfestigkeit. Für ein Bauwerk mit 100 oder 120 Jahren geplanter Lebensdauer rückt dagegen die Frage in den Vordergrund, wie schnell aggressive Stoffe in den Beton eindringen.

Chloride sind dabei besonders kritisch. Erreichen sie die Bewehrung in ausreichender Konzentration, kann die schützende Passivschicht des Stahls zerstört werden. Korrosion erzeugt anschließend Volumenvergrößerungen, die Beton absprengen und die Konstruktion schädigen können. Weniger Chlorideindringung kann deshalb die Zeit bis zum Beginn solcher Prozesse verlängern.

Auch Sulfate sind relevant. Sie können mit Bestandteilen des Zementsteins reagieren und zu Expansion, Rissen und langfristiger Schwächung führen. Wenn First Graphenes bis zu 60% geringere Expansion unter Sulfatangriff in weiteren Rezepturen und über lange Zeiträume reproduzierbar bleibt, wäre das deshalb nicht nur eine interessante Laborzahl. Es könnte für Infrastruktur mit aggressiven Umweltbedingungen wirtschaftliche Bedeutung besitzen.

0,07% Zusatz treffen auf 73.500 Tonnen Beton

Besonders ungewöhnlich ist das Größenverhältnis. First Graphene nennt für die Integration über eine Dispersion eine optimale Dosierung von etwa 0,07 Gewichtsprozent bezogen auf den Binder. Beim Trockenmischen wurden Festigkeitsverbesserungen sogar bereits zwischen 0,045 und 0,06 Gewichtsprozent beobachtet.

Ein Material muss also nicht einen nennenswerten Anteil des gesamten Bauwerks ausmachen, um dessen Mikrostruktur zu beeinflussen. Genau darin liegt die industrielle Idee hinter Graphenadditiven.

Natürlich lässt sich aus 0,07% nicht ableiten, wie viel Graphen ein Fehmarnbelt-Tunnelelement benötigen würde. Die konkrete Rezeptur, der Bindergehalt und sämtliche Zulassungsvorgaben sind dafür entscheidend. Der Kontrast zeigt jedoch die mögliche Hebelwirkung: Auf der einen Seite steht ein mehr als 73.500 Tonnen schweres Betonsegment, auf der anderen ein Additiv, dessen Einsatzkonzentration im Bindemittel weit unter einem Prozent liegen kann.

Der Härtetest dauert Jahrzehnte

Für First Graphene liegt die eigentliche Herausforderung deshalb nicht mehr darin, einen interessanten Laborwert zu produzieren. Die Industrie benötigt Langzeitdaten, reproduzierbare Chargen, standardisierte Mischverfahren und belastbare Kostenmodelle. Gerade Tunnel-, Hafen- oder Offshore-Projekte arbeiten mit extrem konservativen Zulassungsprozessen, weil Materialfehler Jahrzehnte später enorme Kosten verursachen können.

VINCI baut mit dem Fehmarnbelt-Tunnel ein Bauwerk, das mindestens bis weit ins 22. Jahrhundert funktionieren soll. Heidelberg Materials zeigt am MOSE-Projekt, dass 100 Jahre Lebensdauer bereits heute eine konkrete Materialanforderung sein können. First Graphene liefert dazu eine andere Perspektive: Vielleicht entscheidet sich die Lebensdauer von Beton künftig nicht nur über mehr Material, sondern zunehmend über eine dichtere und gezielter veränderte Mikrostruktur.

120 Jahre unter der Ostsee sind deshalb mehr als eine beeindruckende Projektzahl. Sie zeigen, woran neue Betontechnologien gemessen werden müssen. Nicht daran, ob sie nach 28 Tagen spektakuläre Laborwerte liefern, sondern daran, ob aus diesen Werten ein Werkstoff entsteht, dem Ingenieure ein Jahrhundert lang vertrauen können.

Quellen:

https://femern.com/de/bauarbeiten/konsortien/

https://femern.com/press/news/contractor-immerses-third-element/

https://www.vinci.com/en/actions-and-missions/our-missions/imagining-sustainable-mobility/fehmarnbelt

https://www.heidelbergmaterials.com/de/nachhaltigkeit/wir-dekarbonisieren-die-bauindustrie

https://www.heidelbergmaterials.com/de/media/48241/download?inline=

https://firstgraphene.net/appointment-of-commercial-manager-for-cement-concrete-sectors/

Lassen Sie sich in den Verteiler für First Graphene oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler First Graphene" oder "Nebenwerte".

First Graphene Limited

Land: Australien

ISIN: AU000000FGR3

First Graphene - First Graphene

Disclaimer/Risikohinweis St George Mining

Interessenkonflikte: Mit First Graphene existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der First Graphene. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von First Graphene können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von First Graphene einsehen: First Graphene - First Graphene



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung First Graphene vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post 120 Jahre unter der Ostsee: Wie VINCI, Heidelberg Materials und First Graphene Beton gegen das Meer härten appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: DE0006047004,FR0000125486,AU000000FGR3