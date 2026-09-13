500 Tonnen, 25 Kunden, US-Drohnen: First-Graphene-CEO Michael Bell über die nächsten 12 Monate

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First Graphene hat in wenigen Monaten mehrere neue Türen geöffnet. In den USA kommen nach der Übernahme von MITO Material Solutions inzwischen erste Wiederholungsbestellungen herein. Mehr als 25 übernommene Kundenprojekte befinden sich in fortgeschrittenen Testphasen. In China markieren 200 und 500 Tonnen PureGRAPH CEM konkrete Schwellen auf dem Weg zu einer möglichen lokalen Produktion. Gleichzeitig führt CEO Michael Bell Gespräche mit US-Herstellern von Drohnenbauteilen und sieht bei DARPA Interesse an graphenverstärkten Verbundwerkstoffen.
Im Interview mit Dr. Reuter Investor Relations beschreibt Bell damit keine einzelne große Wette. Vielmehr entstehen drei unterschiedlich schnelle Wachstumspfade: kurzfristigere Umsätze mit etablierten Produkten, ein potenziell großvolumiges Zementgeschäft in China und deutlich kleinere, dafür höherpreisige Anwendungen in Luftfahrt und Verteidigung.
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