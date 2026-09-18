Sony, Cemex und ein 15,6-Milliarden-Dollar-Markt: Warum Graphen nach 20 Jahren vor dem Durchbruch stehen könnte

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Mehr als zwei Jahrzehnte lang war Graphen vor allem eines: ein Versprechen. Das nur eine Atomlage dünne Kohlenstoffmaterial sollte Batterien revolutionieren, Computer leistungsfähiger machen und Baustoffe grundlegend verändern. Doch zwischen spektakulären Eigenschaften im Labor und einer wirtschaftlichen Anwendung im industriellen Maßstab lag eine hartnäckige Lücke.

Jetzt gibt es Anzeichen, dass sich diese Geschichte verändert. Graphen findet seinen Weg in Energiespeicher, Sensoren, Mikrochips, Beton und industrielle Verbundwerkstoffe. Und plötzlich tauchen Namen auf, die weit über die Graphen-Nische hinausreichen: Sony, Cemex und große Baustoffproduzenten beschäftigen sich über Beteiligungen, Entwicklungsprojekte oder industrielle Anwendungen mit dem Material.

Gleichzeitig könnte der globale Graphenmarkt laut einer von First Graphene zitierten Prognose von rund 940 Millionen US-Dollar im Jahr 2025 auf 15,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2034 wachsen - ein durchschnittliches jährliches Wachstum von rund 36,6 Prozent.

Sony und Cemex: Graphen verlässt das Labor

Wie breit die Entwicklung inzwischen geworden ist, zeigen unterschiedliche Industrien. Sony Group Corporation (ISIN: JP3435000009) gehört laut dem vorliegenden Branchenbericht gemeinsam mit Italiens Staatsfonds und dem NATO Innovation Fund zu den Geldgebern von 2D Photonics. Dessen Tochter CamGraPhIC arbeitet an graphenverstärkten optischen Mikrochips. Eine kommerzielle Beziehung zwischen Sony und First Graphene geht daraus ausdrücklich nicht hervor. Die ISIN von Sony wurde anhand aktueller Börsendaten überprüft.

Auch in einer völlig anderen Industrie wird Graphen erprobt. Das Graphene Engineering Innovation Centre der University of Manchester arbeitet an graphenverstärktem Beton. Gemeinsam mit Cemex S.A.B. de C.V. (ISIN: MXP225611567) wurde 2025 laut dem Branchenbericht an einer Abwasserbehandlungsanlage ein Beton mit Graphen und mikronisiertem Kalk eingesetzt. Für die verwendete Mischung wird dort eine um 49 Prozent niedrigere CO2-Belastung je Kubikmeter gegenüber traditionellem Beton angegeben. Die ISIN von Cemex ist ebenfalls separat verifiziert.

Diese Beispiele bedeuten nicht, dass Graphen bereits flächendeckend eingesetzt wird. Sie zeigen aber, warum das Thema für Investoren interessanter wird: Die Diskussion verschiebt sich langsam von den außergewöhnlichen Materialeigenschaften hin zur Frage, ob Graphen in großen bestehenden Märkten wirtschaftlich eingesetzt werden kann.

Das eigentliche Problem: Wer kann Graphen in industriellem Maßstab liefern?

Genau hier lag jahrelang die Schwachstelle. Der vorliegende Branchenbericht beschreibt bei der Graphenproduktion ein Dreieck aus Menge, Kosten und Qualität: Verfahren, die große Mengen ermöglichen, bringen andere Nachteile mit sich als Methoden, die besonders hochwertiges Material produzieren.

Industriekunden benötigen aber nicht nur ein technisch beeindruckendes Material. Sie brauchen konstante Qualität, verlässliche Liefermengen und Produkte, die sich in bestehende Fertigungsprozesse integrieren lassen.

An dieser Stelle kommt First Graphene Limited (ISIN: AU000000FGR3) ins Spiel. Nach eigenen Angaben verfügt das Unternehmen über eine kommerzielle Produktionsanlage mit einer Verarbeitungskapazität von bis zu 100 Tonnen Graphen pro Jahr. Die Unternehmenspräsentation nennt zudem mehr als 35 aktive kommerzielle Kunden sowie ein Vertriebsnetz in mehr als 20 Ländern.

Mehr als 20.000 Tonnen: Beton wird zum Praxistest

Besonders weit fortgeschritten erscheint die Anwendung im Baustoffbereich. First Graphene berichtet, dass gemeinsam mit Breedon Group plc (ISIN: GB00BM8NFJ84) bereits mehr als 20.000 Tonnen PureGRAPH-angereicherten Zements in britischen Projekten eingesetzt wurden. Bei einem weiteren Produktionsversuch mit FP McCann entstanden mehr als 10.000 graphenverstärkte Beton-Dachziegel. Dabei sei eine CO2-Reduzierung von bis zu 14 Prozent erzielt worden. Breedons ISIN ist im Börsenprospekt des Unternehmens dokumentiert.

Für die Investmentthese ist diese Zahl wichtiger als ein weiterer Labortest. Sie zeigt, dass graphenverstärktes Material bereits in erheblichen Mengen verarbeitet wurde. Die nächste Frage lautet allerdings, ob daraus wiederkehrende Umsätze in entsprechender Größenordnung entstehen.

2,3 Milliarden Tonnen Zement: China als nächster Hebel?

Das mögliche Ausmaß dieser Skalierung zeigt China. Laut First Graphene produziert das Land jährlich mehr als 2,3 Milliarden Tonnen Zement.

First Graphene hat mit Sixth Element Material Technology eine Absichtserklärung zur Distribution von PureGRAPH CEM in China geschlossen. Sie beschreibt einen möglichen Weg zu 500 Tonnen PureGRAPH-CEM-Verkäufen. Das Erreichen dieser Marke könnte wiederum Verhandlungen über lokale Produktion im Rahmen eines Joint Ventures oder einer Lizenzvereinbarung auslösen. First Graphene bezeichnet dies als größte kommerzielle Chance seiner bisherigen Geschichte.

Doch gerade hier ist die Abgrenzung wichtig: Bislang handelt es sich um ein Memorandum of Understanding, nicht um einen verbindlichen Großauftrag. Die 2,3 Milliarden Tonnen chinesischer Zementproduktion sind daher ein adressierbarer Markt - kein Umsatzversprechen für First Graphene.

Jetzt erreicht PureGRAPH auch den Bergbau

Parallel verbreitert sich die industrielle Anwendung. First Graphene hat nun seinen ersten Produktionsauftrag vom australischen Polyurethanhersteller Pacific Urethanes erhalten. PureGRAPH soll Polyurethanformulierungen zugesetzt werden, um deren feuerhemmende Eigenschaften für Anwendungen im australischen Bergbau zu verbessern.

Nach Entwicklungsarbeiten geht die Anwendung damit in die kommerzielle Fertigung über. First Graphene stellt allerdings selbst klar, dass der erste Auftrag finanziell nicht wesentlich ist. Seine Bedeutung liegt zunächst darin, dass ein weiterer Kunde und ein neues kommerzielles Anwendungsgebiet hinzukommen.

Die entscheidende Zahl ist noch klein

Den Milliardenmärkten steht bislang eine sehr kleine Umsatzbasis gegenüber. Im Juni-Quartal 2026 meldete First Graphene ein kombiniertes Einkommen von rund 135.000 A$, darunter etwa 103.000 A$ aus Graphenverkäufen. Der operative Cash-Abfluss belief sich im Geschäftsjahr auf rund 2,39 Millionen A$; Ende Juni lagen die liquiden Mittel bei rund 2,87 Millionen A$.

Damit ist die Investmentfrage klar umrissen: Nicht das theoretische Potenzial von Graphen muss bewiesen werden, sondern die Fähigkeit, industrielle Anwendungen in größere Bestellungen und wiederkehrende Umsätze umzuwandeln.

Fazit

Sony im Umfeld graphenbasierter Mikrochips, Cemex bei neuen Betonrezepturen und mehr als 20.000 Tonnen PureGRAPH-angereicherter Zement mit Breedon: Nach zwei Jahrzehnten großer Versprechen gibt es zunehmend konkrete Beispiele dafür, dass Graphen seinen Weg in industrielle Anwendungen findet. Diese Unternehmen stehen dabei für voneinander unabhängige Projekte; aus ihrer Beschäftigung mit Graphen ergibt sich keine automatische Geschäftsbeziehung zu First Graphene.

First Graphene versucht, genau an der entscheidenden Stelle dieser Entwicklung anzusetzen: der kommerziellen Skalierung. Das Unternehmen verfügt nach eigenen Angaben über Produktionskapazität von bis zu 100 Tonnen jährlich und erschließt Anwendungen von Beton über Verbundwerkstoffe bis zu feuerhemmendem Polyurethan.

Doch die niedrige aktuelle Umsatzbasis, der Cash-Abfluss und der noch unverbindliche Charakter der China-Pläne zeigen die Risiken. Entscheidend sind jetzt größere Folgeaufträge, wiederkehrende Absatzmengen und Fortschritte in China. Nach 20 Jahren Graphen-Hype beginnt damit möglicherweise die wichtigere Phase: der Beweis, dass aus dem "Wundermaterial" auch ein skalierbares Geschäft werden kann.

Quellen:

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21380307-positive-ecosparc-ergebnisse-hydrograph-fractal-graphene

https://undecided.tech/how-graphene-is-changing-the-world-right-now/

https://firstgraphene.net/

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Land: Australien

ISIN: AU000000FGR3

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