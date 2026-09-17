Europa rüstet auf - doch bei Seltenen Erden kommen 99% der Verarbeitung aus dem Ausland: Woher sollen die Rohstoffe kommen?

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Europa kann Milliarden für Panzer, Raketen, Flugzeuge und Luftverteidigung bereitstellen. Doch Geld allein baut noch keine Waffensysteme. Dafür braucht es Metalle - und genau dort beginnt ein strategisches Problem, das mit steigenden Verteidigungsausgaben immer schwerer zu ignorieren ist.

Nach Angaben des International Institute for Strategic Studies (IISS) stammen 100 Prozent der von EU-Mitgliedstaaten benötigten Förderung Seltener Erden und 99 Prozent der Verarbeitung aus Drittstaaten. Gleichzeitig kontrolliert China weltweit rund 68 Prozent der Förderung und 85 Prozent der Verarbeitung Seltener Erden.

Damit bekommt Europas Aufrüstung eine zweite Dimension: Neben Produktionskapazitäten für Waffen muss der Kontinent auch die vorgelagerten Rohstoffketten absichern.

Ein F-35 benötigt mehr als 400 Kilogramm Seltene Erden

Wie eng Rohstoffe und militärische Leistungsfähigkeit inzwischen miteinander verbunden sind, zeigt ein eindrucksvoller Vergleich. Nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums werden für einen F-35-Kampfjet mehr als 400 Kilogramm Seltene Erden benötigt.

Die Metalle stecken unter anderem in Permanentmagneten und werden darüber hinaus für Radar- und Sonarsysteme, Nachtsichttechnik sowie Präzisionswaffen benötigt. Andere kritische Metalle erfüllen ähnlich spezialisierte Aufgaben.

Genau deshalb hat die EU mit dem Critical Raw Materials Act konkrete Ziele festgelegt. Bis 2030 sollen mindestens zehn Prozent des jährlichen europäischen Verbrauchs strategischer Rohstoffe innerhalb der EU gefördert, 40 Prozent verarbeitet und 25 Prozent recycelt werden. Zudem sollen grundsätzlich nicht mehr als 65 Prozent eines strategischen Rohstoffs auf einer Verarbeitungsstufe aus einem einzigen Drittstaat stammen.

Die Zahlen zeigen, wie weit Anspruch und Realität teilweise auseinanderliegen.

60 Projekte sollen Europas Abhängigkeit reduzieren

2025 machte Brüssel den nächsten Schritt. Zunächst wurden 47 strategische Rohstoffprojekte innerhalb der EU ausgewählt, im Juni folgten 13 Projekte außerhalb der Union.

Nur vier der europäischen Projekte wurden ausdrücklich mit dem Bedarf des Verteidigungssektors verbunden: drei Wolframprojekte und ein Magnesiumprojekt. Das bedeutet jedoch nicht, dass die übrigen Rohstoffe für Europas Verteidigungsindustrie irrelevant wären.

Viele kritische Materialien werden sowohl zivil als auch militärisch eingesetzt. Gerade diese Überschneidung könnte zum Engpass werden: Energiewende, Digitalisierung, Elektromobilität und Verteidigung konkurrieren teilweise um dieselben Lieferketten.

Europa braucht deshalb nicht einfach mehr Minen. Es braucht alternative Lieferketten vom Rohstoff über die Verarbeitung bis zum industriell nutzbaren Material.

Warum Brasilien strategisch interessanter wird

Damit rücken Länder in den Vordergrund, die große Rohstoffvorkommen besitzen und zugleich eine Alternative zu hoch konzentrierten Lieferketten bieten können. Brasilien gehört dazu.

Das Land ist bereits das Zentrum der weltweiten Niobindustrie und verfügt zugleich über bedeutende Vorkommen Seltener Erden. Für Europa ist besonders interessant, dass Brasilien nicht lediglich mehr Rohstoffe exportieren will. Brasília versucht zunehmend, Verarbeitung und industrielle Wertschöpfung im eigenen Land aufzubauen.

Genau an dieser Schnittstelle wird St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) interessant.

Das australische Unternehmen entwickelt das Araxá-Projekt im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais, unmittelbar neben den Betrieben des dominierenden Niobproduzenten CBMM. Nach dem jüngsten Ressourcenupdate umfasst Araxá 111,2 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 3,57 Prozent Gesamtgehalt an Seltenerdoxiden und 0,57 Prozent Niobpentoxid. 75,2 Millionen Tonnen davon befinden sich bereits in den höher eingestuften Kategorien Measured und Indicated.

Damit vereint Araxá zwei Rohstoffthemen, die für moderne Industrie- und Technologiesysteme relevant sind: Seltene Erden und Niob.

Von Brasilien in eine europäische Lieferkette?

Besonders interessant für die europäische Perspektive ist, dass St George bereits untersucht, wie Material aus Araxá in künftige europäische Wertschöpfungsketten passen könnte.

Das spanische Ingenieurunternehmen Técnicas Reunidas vereinbarte mit St George, Seltene-Erden-Proben aus Araxá auf ihre mögliche Eignung für Verarbeitungspfade im Umfeld von PERMANET zu untersuchen, einer EU-geförderten Initiative zum Aufbau einer integrierten europäischen Permanentmagnet-Wertschöpfungskette.

Das ist noch keine Abnahmevereinbarung und erst recht keine direkte Verbindung zu europäischen Rüstungsunternehmen. Auch gehört Araxá nicht zu den vom IISS beschriebenen 60 strategischen EU-Projekten.

Gerade diese Abgrenzung ist wichtig. Die Investmentthese beruht derzeit darauf, dass Europa alternative Rohstoffketten benötigt und Araxá aufgrund seiner Größe, Rohstoffkombination und Lage grundsätzlich in dieses strategische Umfeld passen könnte.

Eine große Ressource ist noch keine Mine

Für Anleger bleibt die entscheidende Frage deshalb die Umsetzung.

St George befindet sich weiterhin in der Entwicklungsphase. Genehmigungen, Metallurgie, technische Machbarkeit, Finanzierung und Wirtschaftlichkeit müssen weiter nachgewiesen werden. Das Unternehmen hat das Umweltgenehmigungsverfahren eingeleitet, während parallel eine Machbarkeitsstudie unter Leitung des Ingenieurdienstleisters Worley vorangetrieben wird.

Damit verschiebt sich die Geschichte zunehmend von der Frage, wie viel Material vorhanden ist, zu der wichtigeren Frage, ob daraus ein wirtschaftlich tragfähiges Projekt und letztlich eine belastbare Lieferkette entstehen kann.

Fazit

Europas Aufrüstung macht sichtbar, dass strategische Autonomie nicht am Werkstor von Rheinmetall, Airbus oder anderen Rüstungskonzernen beginnt. Sie beginnt deutlich früher - bei Minen, Verarbeitungskapazitäten und dem gesicherten Zugang zu kritischen Metallen. Wenn 99 Prozent der Verarbeitung Seltener Erden für die EU aus Drittstaaten stammen, ist Diversifizierung kein abstraktes Rohstoffthema mehr, sondern eine industrie- und sicherheitspolitische Aufgabe.

St George könnte mit Araxá in dieses Umfeld passen: Das Projekt verfügt über große Ressourcen an Seltenen Erden und Niob, liegt in einem etablierten brasilianischen Bergbaurevier und weist über die Zusammenarbeit mit Técnicas Reunidas einen ersten thematischen Bezug zu einer europäischen Permanentmagnet-Lieferkette auf. Eine direkte Verbindung zu europäischen Rüstungsunternehmen oder den 60 strategischen EU-Projekten besteht jedoch nicht.

Jetzt müssen Genehmigungen, Metallurgie, Machbarkeitsstudie, Finanzierung und letztlich die Wirtschaftlichkeit folgen. Europas Rohstoffproblem ist bereits sichtbar - St George muss noch beweisen, dass Araxá Teil der Lösung werden kann.

Quellen:

https://www.iiss.org/online-analysis/military-balance/2025/08/securing-critical-raw-materials-for-european-defence

Das neue Wettrüsten ist ein Rohstoffrennen | wallstreetONLINE - 10.09.2026

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