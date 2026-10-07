Seltene-Erden-Powerplay in Brasilien: Lynas greift nach Meteoric Resources - was macht St George Mining interessant?

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Brasiliens Seltene-Erden-Projekte werden zum Schauplatz internationaler Rohstoffstrategien. Mit der geplanten Übernahme von Meteoric Resources (ISIN: AU000000MEI3) will Lynas Rare Earths (ISIN: AU000000LYC6) seine Rohstoffbasis um das Caldeira-Projekt erweitern. Ein etablierter Produzent setzt damit auf ein brasilianisches Entwicklungsvorhaben, um zusätzliche Versorgung außerhalb Chinas aufzubauen.

Für Anleger geht es um mehr als einen Unternehmensverkauf. Neue Lieferketten benötigen Lagerstätten, Verarbeitungskapazitäten und langfristig verlässliche Produkte. Brasilien bietet mehrere mögliche Bausteine dafür - mit erheblichen Unterschieden bei Geologie, Metallurgie und Entwicklungsstand.

Der Wettbewerb um geeignete Rohstoffe

Seltene Erden sind eine Gruppe verschiedener Elemente mit unterschiedlichen Anwendungen und wirtschaftlichen Bedeutungen. Für Permanentmagnete sind insbesondere Neodym und Praseodym wichtig; Dysprosium und Terbium können deren Leistungsfähigkeit bei hohen Temperaturen verbessern.

Deshalb genügt es nicht, möglichst große Lagerstätten zu besitzen. Entscheidend sind die Elementverteilung, die gewinnbaren Mengen und die Fähigkeit, Produkte in geeigneter Qualität herzustellen. Genau diese Verbindung von Rohstoffbasis und industrieller Nutzung macht den Wettbewerb um neue Projekte interessant.

Lynas' angekündigter Meteoric-Kauf zeigt, dass zusätzliche Rohstoffquellen auch für etablierte Produzenten strategische Bedeutung besitzen. Die Transaktion ist allerdings noch nicht abgeschlossen.

Brasiliens Projektlandschaft gewinnt an Kontur

Meteorics Caldeira gehört zu den ionischen Tonlagerstätten. Viridis Mining and Minerals (ISIN: AU0000190829) entwickelt mit Colossus ebenfalls ein solches Projekt in Minas Gerais. Diese Lagerstätten können durch oberflächennahe Mineralisation und geeignete Auslaugungsverfahren Vorteile bieten. Deren wirtschaftliche Nutzbarkeit bleibt projektspezifisch.

Brazilian Rare Earths (ISIN: AU0000305815) untersucht in Bahia sowohl Festgesteins- als auch Tonziele. Power Minerals (ISIN: AU000000PNN7) verfolgt mit Morro do Ferro in Minas Gerais ein weiteres Explorationsvorhaben.

Die Unternehmen stehen damit für unterschiedliche Wege zur möglichen Erweiterung des Angebots. Ihre Projekte lassen sich weder anhand der Tonnage noch über einzelne hohe Analysewerte abschließend vergleichen. Verarbeitungsergebnisse und wirtschaftliche Studien müssen zeigen, welches Potenzial tatsächlich nutzbar ist.

St George bringt Seltene Erden und Niob zusammen

St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) besitzt mit Araxá eine andere Ausgangslage. Das Projekt ist karbonatitgebunden und enthält neben Seltenen Erden auch Niob. Es unterscheidet sich damit von den ionischen Tonlagerstätten Caldeira und Colossus.

Die im August 2026 aktualisierte Mineralressource umfasst 111,2 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 3,57 Prozent Gesamtseltenerdoxiden und 0,57 Prozent Niobpentoxid. Der verwendete Cut-off beträgt zwei Prozent Gesamtseltenerdoxide.

Davon entfallen 75,2 Millionen Tonnen auf die höher abgesicherten Kategorien "Measured" und "Indicated". Diese Grundlage unterstützt weitere metallurgische Untersuchungen, Minenplanung und Wirtschaftlichkeitsstudien. Sie ist jedoch keine bereits nachgewiesene wirtschaftlich gewinnbare Erzreserve.

Auch Lynas' bestehender Standort Mt Weld ist karbonatitgebunden. Das bietet einen geologischen Vergleich, begründet aber keine identischen Verarbeitungseigenschaften oder Kosten.

Aus der Ressource müssen Produkte werden

Araxás Kombination eröffnet zwei mögliche Produktwege. Nach Unternehmensangaben erzeugten Tests bereits getrennte niob- und selteneerdreiche Konzentrate. Eine geplante Pilotanlage mit der brasilianischen Bildungseinrichtung CEFET soll weitere Verarbeitungsschritte untersuchen und Produktmuster ermöglichen.

Hinzu kommt die Lage in einer etablierten Bergbauregion neben dem Niobstandort CBMM. Infrastruktur und regionale Erfahrung können die Projektentwicklung unterstützen. Die Nachbarschaft allein begründet jedoch keine Geschäftsbeziehung.

St Georges Executive Chairman John Prineas wertete die Lynas-Transaktion gegenüber Stockhead als Vertrauenssignal für Brasilien. Für Araxá muss dieses Umfeld nun durch eigene technische und wirtschaftliche Ergebnisse ergänzt werden.

Fazit

Das Seltene-Erden-Powerplay in Brasilien zeigt, wie wichtig zusätzliche Rohstoffquellen für internationale Lieferketten geworden sind. Lynas' geplanter Meteoric-Kauf macht diese Entwicklung greifbar. Zugleich verlangt die Vielfalt der brasilianischen Projekte eine genaue Unterscheidung zwischen geologischem Potenzial und industrieller Lieferfähigkeit.

St George bringt mit Araxá eine umfangreiche Ressourcenbasis, einen großen Anteil höher abgesicherter Kategorien und die Kombination aus Seltenen Erden und Niob ein. Erste Konzentratergebnisse schaffen konkrete Ansatzpunkte für die weitere Entwicklung. Eine wirtschaftlich tragfähige kommerzielle Produktion ist damit noch nicht belegt.

Anleger sollten nun auf Pilotversuche, Ausbeuten, Produktqualität und Wirtschaftlichkeitsstudien achten. Genehmigungen, Investitionsbedarf, Finanzierung und belastbare Abnahmebedingungen bleiben entscheidende Voraussetzungen. Aus der Übernahmeaktivität im Sektor lässt sich keine bevorstehende Transaktion bei St George ableiten. Araxás Chance liegt vielmehr darin, seine eigenen Eigenschaften in ein überzeugendes Betriebskonzept zu übersetzen. Im Wettbewerb um neue Lieferketten zählt am Ende, wer geeignete Rohstoffe zuverlässig und wirtschaftlich bereitstellen kann.

Quellen

https://www.mining.com/web/brazil-funds-rare-earth-project-in-effort-to-tap-vast-reserves/

https://www.stgm.com.au/

https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/germanys-defence-spending-boom-opens-opportunity-mittelstand-hcob-says-2026-09-22/

https://www.afr.com/companies/mining/lynas-to-buy-meteoric-for-968million-to-secure-brazil-rare-earths-20261001-p611yh

https://www.hks.harvard.edu/centers/cid/voices/moving-beyond-hype-what-brazils-rare-earth-moment-actually-requires

https://stockhead.com.au/resources/lynas-968-million-play-for-meteoric-puts-brazilian-rare-earths-back-on-the-map/

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