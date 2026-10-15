672 Millionen für neue Seltene Erden: Lynas expandiert - während Australien und Japan ihre Rohstoffallianz ausbauen

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Der Westen sucht mit Hochdruck nach neuen Lieferketten für Seltene Erden außerhalb Chinas. Lynas Rare Earths (ISIN: AU000000LYC6) will nun Meteoric Resources (ISIN: AU000000MEI3) für rund 672 Mio. AUD übernehmen und damit Zugriff auf das Caldeira-Projekt in Brasilien erhalten. Für dessen Entwicklung sind nach Angaben von Reuters mehr als 500 Mio. AUD an Investitionen vorgesehen. Nur wenige Tage später haben Australien und Japan einen neuen jährlichen Finanzministerdialog gestartet, bei dem Investitionen in kritische Mineralien und sichere Lieferketten ausdrücklich auf der Agenda stehen. Für De.mem Limited (ISIN: AU000000DEM4) ist diese Entwicklung kein direkter Auftrag, aber ein relevanter Markttrend: Neue Minen und Aufbereitungsprojekte benötigen Wasser, Prozesschemie und verlässliche industrielle Infrastruktur - genau in diesem Umfeld ist De.mem bereits aktiv.

Lynas greift für 672 Millionen AUD nach Wachstum

Lynas und Meteoric haben Ende September eine verbindliche Vereinbarung über eine Übernahme per Scheme of Arrangement geschlossen. Lynas bietet 0,0207 eigene Aktien je Meteoric-Aktie. Reuters bezifferte den Wert der Transaktion auf rund 672 Mio. AUD; gegenüber dem letzten unbeeinflussten Schlusskurs von Meteoric entsprach das einem Aufschlag von rund 68 Prozent. Meteoric bringt vor allem das Caldeira Rare Earth Project im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais ein. Das Projekt ist auf ionische Tonlagerstätten mit Seltenen Erden ausgerichtet und soll Lynas insbesondere Zugang zu zusätzlichen schweren Seltenen Erden verschaffen. Der Deal ist noch nicht abgeschlossen: Er benötigt unter anderem die Zustimmung der Meteoric-Aktionäre, gerichtliche Genehmigung und die relevante brasilianische Freigabe. Meteoric erwartet die Umsetzung nach aktuellem Zeitplan bis März 2027.

Lynas plant zugleich, Caldeira nicht nur als Ressource zu halten. Reuters berichtet von mehr als 500 Mio. AUD vorgesehenem Entwicklungskapital sowie einer Zwischenfinanzierung von bis zu 110 Mio. AUD. Damit wird aus dem Übernahmeangebot eine breitere Investitionsstory: Westliche Anbieter versuchen, neue Rohstoffquellen und Verarbeitungskapazitäten aufzubauen, um die starke chinesische Dominanz bei Seltenen Erden zu reduzieren.

Australien und Japan machen kritische Mineralien zur Wirtschaftspolitik

Die geopolitische Dimension wurde am 5. Oktober erneut sichtbar. Australien und Japan vereinbarten einen jährlichen Finanzministerdialog, der zunächst für fünf Jahre angelegt ist. Neben Energie- und Versorgungssicherheit sollen dabei ausdrücklich Investitionen in kritische Mineralien sowie transparente, diversifizierte und nachhaltige Lieferketten behandelt werden. Für Japan ist Australien bereits ein wichtiger Lieferant von Energie und Seltenen Erden.

Damit laufen Unternehmensstrategie und Politik in dieselbe Richtung: Lynas erweitert seine internationale Rohstoffbasis, während Regierungen versuchen, Investitionen und Lieferketten außerhalb Chinas abzusichern. Für Anleger ist dabei wichtig, die Ebenen zu trennen. Der neue Dialog garantiert weder einzelne Projekte noch bestimmte Fördervolumina. Er zeigt aber, dass kritische Mineralien inzwischen nicht nur ein Bergbauthema, sondern Teil der Wirtschafts- und Sicherheitspolitik sind.

Warum das für De.mem relevant ist

De.mem ist nach öffentlich verfügbaren Informationen weder an der geplanten Lynas-Übernahme noch am Caldeira-Projekt beteiligt. Caldeira liegt zudem in Brasilien und damit außerhalb des australischen Kernmarktes von De.mem. Die Verbindung entsteht deshalb nicht über einen konkreten Auftrag, sondern über den Investitionszyklus im Rohstoffsektor.

De.mem entwickelt und betreibt dezentrale Wasser- und Abwasseraufbereitungssysteme für Industriekunden und ist bereits im Bergbau aktiv. Zum Angebot gehören unter anderem Membrantechnik, Pumpen und Pumpenservice, Spezialchemikalien, Verbrauchsmaterialien sowie Operations-&-Maintenance- und Build-Own-Operate-Modelle. Bergbau- und Aufbereitungsprojekte müssen Wasser bereitstellen, Prozesswasser behandeln und Abwasserströme kontrollieren. Je mehr neue Rohstoffprojekte entwickelt werden, desto größer wird grundsätzlich auch das Ökosystem für entsprechende Zulieferer - ohne dass daraus automatisch ein Auftrag für De.mem folgt.

De.mem wächst bereits in einem rohstoffreichen Kernmarkt

Die operative Entwicklung zeigt, warum diese Positionierung für Anleger interessant sein kann. Im ersten Halbjahr 2026 stieg der Umsatz von De.mem um 26 Prozent auf 17,6 Mio. AUD. Die Zahlungseingänge legten um 28 Prozent auf 20,0 Mio. AUD zu, das bereinigte EBITDA erhöhte sich auf 1,582 Mio. AUD. Rund 90 Prozent der Umsätze beziehungsweise Zahlungseingänge stammen aus Geschäftsbereichen, die wiederkehrende Umsätze erzielen.

Besonders relevant ist Western Australia: Rund 49 Prozent des Konzernumsatzes wurden im ersten Halbjahr dort erwirtschaftet. Mit der Übernahme von Core Chemicals hat De.mem seine Position im Mining-Sektor zusätzlich verbreitert. Das Unternehmen verkauft damit nicht nur Wassertechnik, sondern auch Spezialchemikalien und weitere regelmäßig benötigte Produkte. 2025 war allerdings erst das erste vollständige Kalenderjahr mit positivem bereinigtem EBITDA. Die positive Ergebnishistorie bleibt damit noch vergleichsweise kurz.

Seltene Erden sind eine Chance - aber kein De.mem-Auftrag

Der Lynas-Meteoric-Deal zeigt, welche Summen inzwischen in neue Lieferketten für kritische Mineralien fließen. Für De.mem sollte daraus aber keine direkte Umsatzprognose abgeleitet werden. Das Unternehmen muss neue Kunden und Projekte selbst gewinnen; zudem ist nicht jedes Rohstoffprojekt technologisch oder geografisch für De.mem adressierbar.

Interessant ist vielmehr die strukturelle Richtung. Australien, Japan, die USA und andere westliche Staaten wollen Rohstoffketten diversifizieren. Gleichzeitig investieren Produzenten in neue Minen und Verarbeitungskapazitäten. Wasseraufbereitung und Prozessinfrastruktur sind dabei notwendige Bestandteile vieler Projekte. De.mem verfügt in diesem Umfeld bereits über industrielle Referenzen und ein Geschäftsmodell, das auf wiederkehrende Erlöse ausgerichtet ist.

Fazit: Rohstoffpolitik wird zur Investitionsstory

672 Mio. AUD für Meteoric, mehr als 500 Mio. AUD geplantes Entwicklungskapital für Caldeira und ein neuer Australien-Japan-Dialog über kritische Mineralien: Der Wettbewerb um Lieferketten für Seltene Erden gewinnt weiter an Tempo. Lynas setzt dabei auf internationale Expansion, während Australien seine Rolle als strategischer Rohstoffpartner weiter ausbauen will.

Für De.mem entsteht daraus kein automatischer Auftrag. Doch neue Minen und Aufbereitungsprojekte erhöhen grundsätzlich den Bedarf an Wasser-, Prozess- und Serviceinfrastruktur. Mit seiner bestehenden Mining-Präsenz, dem hohen Anteil wiederkehrender Erlöse und der starken Position in Western Australia ist De.mem Limited (ISIN: AU000000DEM4) als Zulieferer in einem industriellen Umfeld aktiv, das von zusätzlichen Investitionen in neue Rohstoffprojekte langfristig profitieren könnte.

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De.mem

ISIN: AU000000DEM4

https://www.demembranes.com

Land: Australien

Quellen:

Reuters - Australia's Lynas Rare Earths to buy Meteoric Resources for $672 million, 30. September 2026

https://www.reuters.com/business/australias-lynas-rare-earths-buy-meteoric-resources-672-million-deal-2026-09-30

Meteoric Resources - Lynas Takeover Offer

https://meteoric.com.au/lynas-takeover-offer/

Reuters - Japan, Australia launch finance dialogue, deepen ties on economic security, 5. Oktober 2026

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/japan-australia-launch-finance-dialogue-deepen-ties-economic-security-2026-10-05

De.mem Limited - Core Chemicals Acquisition Presentation, Oktober 2025

https://demembranes.com/wp-content/uploads/2025/10/Core-Chemicals-presentation.pdf

De.mem Limited - Record Half Year Results, 27. August 2026

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03127157-6A1340635

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Enthaltene Werte: AU000000LYC6,AU000000MEI3,AU000000DEM4