Lynas, Almonty und St George Mining: Wer liefert die Rohstoffe für Aufrüstung und Hightech?

Anzeige / Werbung

Aufrüstung, Automatisierung und moderne Energietechnik benötigen unterschiedliche Rohstoffe. Gemeinsam ist ihnen eine industrielle Herausforderung: Zusätzliche Versorgung entsteht erst, wenn aus Lagerstätten verlässlich lieferbare Produkte werden.

Lynas Rare Earths (ISIN: AU000000LYC6) will seine Ressourcenbasis durch die Übernahme von Meteoric Resources (ISIN: AU000000MEI3) erweitern. Almonty Industries (ISIN: CA0203987072) arbeitet am Produktionshochlauf seiner südkoreanischen Wolframmine Sangdong. St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) entwickelt mit Araxá in Brasilien ein Projekt für Seltene Erden und Niob.

Die Unternehmen stehen damit an unterschiedlichen Punkten derselben übergeordneten Aufgabe: neue industrielle Liefermöglichkeiten zu schaffen.

Lynas setzt auf Brasiliens Seltene Erden

Die Anfang Oktober angekündigte Übernahme von Meteoric bewertet das Unternehmen mit rund 968 Millionen australischen Dollar. Vorgesehen ist eine reine Aktientransaktion, die unter anderem der Zustimmung der Meteoric-Aktionäre bedarf.

Mit Caldeira würde Lynas ein großes brasilianisches Entwicklungsprojekt für leichte und schwere Seltene Erden erhalten. Der Konzern bringt bereits Erfahrung aus Förderung und Verarbeitung mit. Die Transaktion verbindet somit eine zusätzliche Ressourcenbasis mit bestehenden industriellen Kompetenzen.

Der Kaufpreis ist allerdings nicht mit den späteren Entwicklungskosten gleichzusetzen. Caldeira muss weiterhin genehmigt, finanziert und gebaut werden. Die geplante Übernahme verdeutlicht dennoch, welchen strategischen Stellenwert neue Bezugsquellen für einen etablierten Produzenten besitzen.

Almonty zeigt die operative Seite der Versorgung

Bei Almonty steht Wolfram im Mittelpunkt. Das Metall wird unter anderem für besonders harte und hitzebeständige Anwendungen in Industrie und Verteidigung benötigt.

Im September erhielt das Unternehmen die abschließenden Betriebszertifikate für die Aufbereitungs- und Brechanlagen in Sangdong. Damit dürfen die Anlagen kommerziell betrieben und Wolframkonzentrate verkauft werden.

Nach Unternehmensangaben sind mehr als 90 Prozent der geplanten Phase-I-Produktion über einen langfristigen Abnahmevertrag gebunden. Die Aufgabe verlagert sich damit auf einen zuverlässigen Hochlauf und die Erfüllung vereinbarter Liefermengen.

Almonty macht einen entscheidenden Punkt sichtbar: Strategische Bedeutung muss durch funktionierenden Betrieb und verkaufsfähige Produkte unterlegt werden.

St George verbindet Ressourcen mit Entwicklungsarbeit

Araxá liegt im etablierten Bergbaubundesstaat Minas Gerais. Die im August veröffentlichte Mineralressource umfasst 111,2 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 3,57 Prozent Gesamtseltenerdoxiden und 0,57 Prozent Niobpentoxid.

Davon entfallen 75,2 Millionen Tonnen auf die geologisch besser abgesicherten Kategorien "Measured" und "Indicated". Sie enthalten nach Unternehmensangaben rund 520.000 Tonnen Neodym-Praseodym-Oxide.

Diese Elemente sind für leistungsfähige Permanentmagnete relevant. Niob eröffnet einen zweiten möglichen Produktstrom für industrielle Anwendungen, insbesondere Stähle und Speziallegierungen.

Für St George entsteht daraus eine substanzielle Entwicklungsgrundlage. Ihr wirtschaftlicher Wert hängt davon ab, welche Ausbeuten, Qualitäten und Kosten sich im Verarbeitungsprozess erreichen lassen.

Pilotversuche und Genehmigungsverfahren schaffen konkrete Prüfstellen

Am 2. September meldete St George den Beginn weiterer Pilotversuche bei CIT-SENAI in Belo Horizonte. Rund neun Tonnen oberflächennahen Materials werden für Untersuchungen zu Mahlung, magnetischer Trennung und Flotation eingesetzt.

Das Programm soll einen Niobkonzentratstrom und die Vorbereitung weiterer Verarbeitungsschritte für Seltene Erden optimieren. Ergebnisse wurden für das vierte Quartal 2026 angekündigt.

Bereits im August hatte das Unternehmen den formalen Beginn des Genehmigungsverfahrens für einen möglichen Bergbau- und Industriebetrieb gemeldet. Hinzu kommt die gemeinsame Prüfung eines Verarbeitungszentrums mit START und staatlichen Stellen. Das Vorhaben soll mögliche nachgelagerte Verarbeitung in Brasilien unterstützen; Investitionsentscheidung, Finanzierung und Genehmigungen stehen noch aus.

Fazit

Lynas, Almonty und St George zeigen drei unterschiedliche Wege zu zusätzlicher Rohstoffversorgung. Lynas will durch eine Übernahme wachsen. Almonty muss neue Kapazitäten zuverlässig hochfahren. St George arbeitet daran, eine große Ressourcenbasis technisch und wirtschaftlich zu erschließen.

Für Araxá sprechen die Kombination aus Seltenen Erden und Niob, der hohe Anteil geologisch besser abgesicherter Ressourcen sowie die konkreten Entwicklungsprogramme. Pilotversuche, Genehmigungsverfahren und die Prüfung nachgelagerter Verarbeitung geben Anlegern überprüfbare Anhaltspunkte.

Die Unternehmen sind deshalb jedoch keine unmittelbaren Bewertungsvergleiche. St George befindet sich weiterhin in der Entwicklung; eine wirtschaftlich gewinnbare Erzreserve und ein kommerzieller Produktionsprozess sind noch nicht nachgewiesen. Finanzierung, Genehmigungen, Produktqualifizierung und Abnehmer bleiben entscheidend.

Besonders relevant werden die angekündigten Verarbeitungsergebnisse und ihre Einbindung in weitere Studien. Sie müssen die Ressourcenbasis in belastbare Planungsdaten übersetzen. Der Bedarf aus Aufrüstung und Hightech schafft den Hintergrund - St Georges Chance liegt darin, daraus eine wirtschaftlich tragfähige Liefermöglichkeit zu entwickeln.

Quellen

https://www.afr.com/companies/mining/lynas-to-buy-meteoric-for-968million-to-secure-brazil-rare-earths-20261001-p611yh

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1670061/000149315226043476/ex99-1.htm

https://almonty.com/

https://www.stgm.com.au/

Lassen Sie sich in den Verteiler für St George Mining oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler St George Mining" oder "Nebenwerte".

St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

Disclaimer/Risikohinweis St George Mining

Interessenkonflikte: Mit St George Mining existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der St George Mining. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von St George Mining können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von St George Mining einsehen: https://www.stgm.com.au/investor-centre/investor-welcome.



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung St George Mining vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Lynas, Almonty und St George Mining: Wer liefert die Rohstoffe für Aufrüstung und Hightech? appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU000000LYC6,AU000000MEI3,AU000000SGQ8,CA0203987072