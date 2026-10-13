Lynas kauft, Gina Rinehart investiert: Warum Brasiliens Seltene Erden neues Kapital anziehen

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Ein Übernahmeangebot und die Beteiligungen einer bekannten Bergbauinvestorin lenken den Blick auf Brasiliens Seltene Erden. Lynas Rare Earths (ISIN: AU000000LYC6) will Meteoric Resources (ISIN: AU000000MEI3) in einer Aktientransaktion mit einer angekündigten Bewertung von rund 968 Millionen Australischen Dollar übernehmen.

Parallel hat Gina Rineharts Hancock Prospecting bereits Kapital in brasilianische Rohstoffentwickler investiert. Dazu zählt St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8), das mit Araxá ein großes Seltene-Erden- und Niobprojekt entwickelt. Nach dem Lynas-Vorstoß richtet sich die Aufmerksamkeit damit auch auf Unternehmen, die zusätzliche Rohstoffquellen erschließen könnten.

Ein Produzent sucht zusätzliche Rohstoffe

Die geplante Meteoric-Übernahme würde das brasilianische Caldeira-Projekt mit den bestehenden Aktivitäten von Lynas verbinden. Meteoric-Aktionäre sollen für jede Aktie 0,0207 neue Lynas-Aktien erhalten.

Die Transaktion benötigt noch mehrere Zustimmungen. Als Vollzugstermin wird März 2027 angestrebt. Dennoch zeigt die Vereinbarung bereits, dass ein etablierter Produzent bereit ist, seine Rohstoffbasis durch ein brasilianisches Entwicklungsprojekt zu erweitern.

Für Anleger steckt darin eine konkrete industrielle Aussage: Zusätzliche Versorgung außerhalb Chinas wird durch Unternehmensentscheidungen vorangetrieben. Der Zugang zu geeigneten Lagerstätten trifft dabei auf die anspruchsvolle Aufgabe, daraus zuverlässig verkäufliche Produkte herzustellen.

Viridis rückt in die Branchendiskussion

Auch Viridis Mining and Minerals (ISIN: AU0000190829) entwickelt mit Colossus ein Seltene-Erden-Projekt in Minas Gerais. Das Unternehmen gehört damit zum Kreis australischer Projektentwickler, die Brasiliens Rohstoffpotenzial erschließen wollen.

Mining Journal beschreibt Viridis in der öffentlich zugänglichen Einleitung einer Analyse vom 2. Oktober als von Rinehart unterstützt und diskutiert das Unternehmen im Zusammenhang mit möglichen weiteren Transaktionen im Sektor.

Diese Einordnung ist Branchenkommentar. Sie liefert keinen Nachweis für ein konkretes Übernahmeangebot. Für den breiteren Markt zeigt sie jedoch, wie der Lynas-Vorstoß die Diskussion über andere brasilianische Projekte verändert.

Hancock hat St George bereits finanziert

Bei St George lässt sich das Engagement anhand der bereitgestellten Unterlagen konkret nachvollziehen. Die Australian Financial Review berichtete im Oktober 2025 über eine zusätzliche Investition von 22,5 Millionen Australischen Dollar durch Hancock. Zusammen mit einer institutionellen Platzierung ergab sich damals eine Finanzierung von 72,5 Millionen Australischen Dollar.

Die August-Präsentation 2026 weist Hancock als größten Aktionär mit 10,3 Prozent aus. Damit besitzt St George einen bedeutenden Bergbauinvestor im Aktionärskreis.

Für die Projektentwicklung zählt vor allem das bereitgestellte Kapital. Es unterstützt die Arbeiten, mit denen aus einer definierten Ressource ein technisch und wirtschaftlich belastbares Vorhaben entstehen soll. Die Beteiligung schafft allerdings keine automatische Verbindung zu den Übernahmeplänen von Lynas.

Araxá verbindet Magnetrohstoffe und Niob

Die im August veröffentlichte Ressourcenschätzung für Araxá umfasst 111,2 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 3,57 Prozent Seltene-Erden-Oxiden und 0,57 Prozent Niobpentoxid.

Enthalten sind rund 760.000 Tonnen Neodym-Praseodym-Oxide, die für leistungsfähige Permanentmagnete relevant sind. Etwa 68 Prozent der Gesamtressource entfallen auf die höher abgesicherten Kategorien "Measured" und "Indicated".

Niob ergänzt diese Rohstoffbasis. Araxá liegt neben den bestehenden Niobaktivitäten von CBMM in einer erfahrenen Bergbauregion. Die angekündigten Pilotarbeiten sollen nun die Aufbereitung des Materials und die Herstellung geeigneter Zwischenprodukte überprüfen.

Fazit

Der Lynas-Vorstoß und Hancocks Engagement zeigen zwei unterschiedliche Formen des Kapitalzuflusses: Ein Produzent will eine zusätzliche Rohstoffbasis übernehmen, während ein Bergbauinvestor die Entwicklung weiterer Projekte finanziert. Gemeinsam erhöhen sie die Aufmerksamkeit für Brasiliens Seltene Erden.

St George besitzt mit Araxá eine umfangreiche definierte Ressource, zwei Rohstoffschwerpunkte und einen bedeutenden Aktionär. Diese Kombination gibt dem Unternehmen eine nachvollziehbare Position innerhalb des Sektors. Entscheidend bleibt jedoch, welche eigenen Entwicklungsergebnisse daraus entstehen.

Anleger sollten besonders auf die Aufbereitungsversuche, belastbare Ausbeuten, Produktqualität und spätere Wirtschaftlichkeitsstudien achten. Genehmigungen und Finanzierung bleiben weitere Voraussetzungen für eine kommerzielle Produktion. Die Meteoric-Transaktion ist deshalb ein Branchensignal, kein unmittelbarer Bewertungsmaßstab für Araxá.

Brasiliens Rohstoffpotenzial zieht Kapital an. Für St George liegt die nächste Aufgabe darin, mit diesem Kapital die technische und wirtschaftliche Grundlage einer möglichen Produktion zu schaffen.

Quellen

https://www.mining.com/web/brazil-funds-rare-earth-project-in-effort-to-tap-vast-reserves/

https://www.stgm.com.au/

https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/germanys-defence-spending-boom-opens-opportunity-mittelstand-hcob-says-2026-09-22/

https://www.afr.com/companies/mining/lynas-to-buy-meteoric-for-968million-to-secure-brazil-rare-earths-20261001-p611yh

https://www.hks.harvard.edu/centers/cid/voices/moving-beyond-hype-what-brazils-rare-earth-moment-actually-requires

https://www.mining-journal.com/m-a/news-analysis/4537644/rinehart-backed-viridis-obvious-cab-rank-rare-earths

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St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

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Enthaltene Werte: AU000000LYC6,AU000000MEI3,AU000000SGQ8,AU0000190829