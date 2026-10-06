Lynas bietet 968 Millionen Australische Dollar für Meteoric Resources: Warum Brasiliens Seltene Erden auch St George ins Blickfeld rücken

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Ein etablierter Produzent will sich Nachschub in Brasilien sichern: Lynas Rare Earths (ISIN: AU000000LYC6) hat am 1. Oktober eine Vereinbarung zur Übernahme von Meteoric Resources (ISIN: AU000000MEI3) angekündigt. Die geplante Aktientransaktion wird mit rund 968 Millionen Australischen Dollar bewertet. Im Mittelpunkt steht Meteorics Caldeira-Projekt im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais.

Für Anleger reicht die Bedeutung über die beiden Unternehmen hinaus. Der Vorstoß zeigt, welchen strategischen Stellenwert neue Rohstoffquellen außerhalb Chinas inzwischen besitzen. Zugleich lenkt er Aufmerksamkeit auf Brasilien - und auf weitere Entwickler wie St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8), dessen Araxá-Projekt ebenfalls in Minas Gerais liegt.

Neue Lagerstätten treffen auf bestehende Verarbeitung

Meteoric-Aktionäre sollen für jede Aktie 0,0207 neue Lynas-Aktien erhalten. Die angekündigte Bewertung entspricht laut Reuters einem Aufschlag von mehr als 68 Prozent gegenüber Meteorics letztem Schlusskurs vor Bekanntgabe.

Abgeschlossen ist die Übernahme noch nicht. Erforderlich sind unter anderem die Zustimmung der Meteoric-Aktionäre, die gerichtliche Genehmigung und eine brasilianische regulatorische Freigabe. Meteoric nennt März 2027 als angestrebten Vollzugstermin.

Die industrielle Logik ist nachvollziehbar: Lynas bringt bestehende Produktions- und Verarbeitungskapazitäten mit, Meteoric eine zusätzliche Rohstoffbasis. Caldeira könnte damit Teil einer Lieferkette werden, deren Aufbau für einen eigenständigen Projektentwickler erheblich anspruchsvoller wäre.

Der Engpass bei Seltenen Erden liegt schließlich nicht allein im Boden. Entscheidend sind Gewinnung, Aufbereitung, Trennung und die zuverlässige Lieferung geeigneter Produkte. Erst diese Verbindung macht aus einer Lagerstätte eine industrielle Bezugsquelle.

Brasilien gewinnt strategisches Gewicht

Caldeira beherbergt Seltene Erden in ionischen Tonlagerstätten. Das unterscheidet das Projekt geologisch von Araxá, dessen Mineralisierung an einen Karbonatitkomplex gebunden ist. Aufbereitungsverfahren, Ausbeuten und Kosten müssen deshalb für jedes Projekt eigenständig bewertet werden.

Die Gemeinsamkeit liegt im Standort und im übergeordneten Marktproblem: Industrieunternehmen suchen zusätzliche Bezugsquellen für Materialien, deren Lieferketten stark auf China ausgerichtet sind.

Die geplante Übernahme liefert dafür ein konkretes Investitionssignal. Ein bedeutender Produzent will seine Rohstoffbasis geografisch erweitern und setzt dabei auf ein brasilianisches Entwicklungsprojekt. Für andere Unternehmen im Land erhöht das die Sichtbarkeit, ohne bereits etwas über deren spätere Finanzierung oder Bewertung auszusagen.

Araxá verbindet Seltene Erden mit Niob

St George verfügt mit Araxá über eine große Rohstoffbasis in einem etablierten Bergbaudistrikt. Die im August veröffentlichte, von SRK Consulting modellierte Ressourcenschätzung umfasst 111,2 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 3,57 Prozent Seltene-Erden-Oxiden und 0,57 Prozent Niobpentoxid.

Darin enthalten sind rund 760.000 Tonnen Neodym-Praseodym-Oxide. Diese Elemente sind für leistungsfähige Permanentmagnete relevant. Rund 68 Prozent der Gesamtressource entfallen auf die höher abgesicherten Kategorien "Measured" und "Indicated".

Hinzu kommt Niob als zweiter Entwicklungsschwerpunkt. Araxá liegt neben den bestehenden Niobaktivitäten von CBMM. Die Region bietet Bergbauinfrastruktur und erfahrene Arbeitskräfte - praktische Voraussetzungen, die bei der Entwicklung eines neuen Projekts erhebliches Gewicht haben.

Die Ressourcengröße bildet jedoch erst den Ausgangspunkt. Eine wirtschaftlich gewinnbare Reserve und ein tragfähiges Produktionskonzept müssen durch weitere technische und wirtschaftliche Arbeiten untermauert werden.

Der nächste Nachweis kommt aus der Aufbereitung

St George hat im September Pilotversuche zur Aufbereitung von Araxá-Material angekündigt. Diese sollen den vorgesehenen Prozess zur Gewinnung eines Niobkonzentrats und zur Anreicherung der Seltenen Erden überprüfen.

Für Anleger sind solche Ergebnisse aussagekräftiger als eine rechnerische Übertragung des Meteoric-Kaufpreises. Ausbeuten, Produktqualität und Prozesskosten entscheiden darüber, welcher Anteil einer Ressource tatsächlich wirtschaftlich nutzbar werden kann.

Fazit

Die geplante Meteoric-Übernahme zeigt, dass der Wettbewerb um zusätzliche Seltene-Erden-Quellen konkrete Unternehmensentscheidungen auslöst. Lynas verbindet seine industrielle Erfahrung mit einem brasilianischen Entwicklungsprojekt. Damit gewinnt Brasilien als möglicher Baustein diversifizierter Lieferketten an Gewicht.

St George passt mit Araxá in dieses Umfeld: eine große definierte Ressource, relevante Magnetrohstoffe, zusätzliches Niob und ein Standort in einer erfahrenen Bergbauregion. Das schafft eine nachvollziehbare Grundlage für Aufmerksamkeit am Kapitalmarkt. Eine Verbindung zur Lynas-Transaktion oder ein entsprechendes Übernahmeangebot ergibt sich daraus allerdings nicht.

Entscheidend bleibt die eigene Projektentwicklung. Anleger sollten insbesondere verfolgen, ob die Pilotarbeiten belastbare Ausbeuten und geeignete Produkte liefern und wie anschließend Wirtschaftlichkeitsstudien, Genehmigungen und Finanzierung vorankommen. St George befindet sich weiterhin vor der kommerziellen Produktion; entsprechend bleiben technische, finanzielle und marktbedingte Risiken bestehen.

Der Lynas-Vorstoß unterstreicht den strategischen Wert neuer Bezugsquellen. Für Araxá wird nun entscheidend, wie überzeugend St George seine geologische Größenordnung in ein belastbares industrielles Konzept übersetzt.

Quellen

https://www.mining.com/web/brazil-funds-rare-earth-project-in-effort-to-tap-vast-reserves/

https://www.stgm.com.au/

https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/germanys-defence-spending-boom-opens-opportunity-mittelstand-hcob-says-2026-09-22/

https://www.afr.com/companies/mining/lynas-to-buy-meteoric-for-968million-to-secure-brazil-rare-earths-20261001-p611yh

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St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

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Enthaltene Werte: AU000000LYC6,AU000000MEI3,AU000000SGQ8