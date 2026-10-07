5 australische Aktien, die kaum jemand auf dem Schirm hat - 3 davon zielen auf Märkte mit bis zu 120 Mrd. US-Dollar

Anzeige / Werbung

Australien verbinden viele Anleger zuerst mit BHP, Rio Tinto, Banken und Rohstoffen. Abseits dieser Schwergewichte ist an der Australian Securities Exchange jedoch eine Gruppe kleinerer Technologieunternehmen entstanden, die Produkte für künstliche Intelligenz, Medizintechnik, Drohnenabwehr, moderne Verteidigungssysteme und neue Materialien entwickelt.

Die Größenordnungen überraschen. Der globale Edge-AI-Markt soll bis 2033 auf fast 119 Mrd. US-Dollar wachsen. Für medizinische Bildgebung werden rund 64,7 Mrd. US-Dollar erwartet. Beim noch jungen Graphenmarkt reicht eine aktuelle Prognose bis auf 4,6 Mrd. US-Dollar im Jahr 2035. Dazu kommen zwei australische Verteidigungstechnologie-Unternehmen, die längst nicht mehr nur auf Zukunftsmärkte verweisen können: DroneShield und Electro Optic Systems melden bereits dreistellige Millionenumsätze beziehungsweise große Auftragsbestände.

Fünf australische Aktien zeigen damit, wie breit die Technologie-Landschaft Down Under inzwischen geworden ist.

First Graphene: Aus einem Wundermaterial soll ein Industrieprodukt werden

First Graphene (ISIN: AU000000FGR3) gehört zu den deutlich kleineren Unternehmen dieser Auswahl. Gerade deshalb ist die strategische Entwicklung interessant. Der weltweite Graphenmarkt lag 2025 nach Global Market Insights erst bei rund 625 Mio. US-Dollar. Bis 2035 soll das Volumen auf 4,6 Mrd. US-Dollar steigen.

Die entscheidende Veränderung liegt nicht mehr nur in besseren Laborwerten. Graphen wandert zunehmend in konkrete Industrieprodukte. First Graphene hat 2026 die Vermögenswerte von MITO Material Solutions übernommen, PureGRAPH CEM in Richtung chinesischer Zementindustrie geöffnet und den ersten Produktionsauftrag für graphenverstärkte Polyurethane im australischen Bergbau erhalten.

Ende September folgte eine weitere Anwendung. Gemeinsam mit dem britischen Partner Vector wurde mit Peltyr ein gedruckter Wärmeflusssensor kommerzialisiert, der PureGRAPH enthält und die tatsächliche Wärmeübertragung durch Wände, Dächer und Böden messen kann. Genau solche Produkte zeigen, wohin sich die Branche bewegen muss: Graphen darf nicht interessant sein, weil es Graphen ist. Es muss ein Problem besser lösen als bestehende Materialien.

BrainChip setzt auf KI, die nicht erst die Cloud fragen muss

BrainChip Holdings (ISIN: AU000000BRN8) adressiert einen wesentlich größeren Markt. Grand View Research erwartet, dass Edge AI von rund 30 Mrd. US-Dollar im Jahr 2026 auf 118,7 Mrd. US-Dollar bis 2033 wächst.

Die Idee dahinter ist einfach: Immer mehr künstliche Intelligenz soll direkt dort rechnen, wo die Daten entstehen. Eine Kamera, ein Radarsensor oder eine Industriemaschine muss Informationen dann nicht zuerst in ein Rechenzentrum schicken. Das reduziert Latenz, Datenverkehr und teilweise den Energiebedarf.

BrainChip entwickelt mit Akida eine neuromorphe Architektur, die sich an Funktionsprinzipien des Gehirns orientiert und besonders stromsparende KI-Verarbeitung ermöglichen soll. Im September demonstrierte das Unternehmen Anwendungen wie Radarklassifizierung, Anwesenheitserkennung und Sturzerkennung vollständig auf dem Gerät. Zusätzlich baut BrainChip ein Lizenzgeschäft auf. Vereinbarungen mit EDGEAI und ASICLAND sollen Akida-IP in künftige kundenspezifische Chips bringen.

Der Markt ist riesig. Die kommerzielle Basis von BrainChip ist allerdings noch klein. Im ersten Halbjahr 2026 lag der Umsatz aus Kundenverträgen bei rund 1,22 Mio. US-Dollar. Zwischen Technologiepotenzial und wirtschaftlicher Skalierung klafft damit weiterhin eine große Lücke.

4DMedical will aus dem CT mehr Informationen herausholen

4DMedical (ISIN: AU0000095416) arbeitet in einem Markt, der längst etabliert ist. Die weltweite medizinische Bildgebung soll nach aktuellen Schätzungen von etwa 45,5 Mrd. US-Dollar im Jahr 2026 auf 64,7 Mrd. US-Dollar bis 2033 wachsen.

4DMedical versucht dabei nicht, einen neuen Computertomographen zu bauen. Die Software soll vielmehr zusätzliche Informationen aus vorhandenen Bildgebungsverfahren gewinnen. Besonders wichtig ist CT:VQ, eine nicht-kontrastmittelbasierte CT-Technologie zur Darstellung von Ventilation und Perfusion der Lunge.

2025 erhielt die Technologie in den USA die FDA-Zulassung, anschließend wurde eine Erstattung von 650,50 US-Dollar je Untersuchung bestätigt. Bis Ende Juni 2026 nutzten unter anderem Stanford University, Cleveland Clinic, University of Miami und University of Chicago Medicine die Technologie unter kommerziellen Bedingungen. Hinzu kam eine Vereinbarung mit SimonMed Imaging und dessen rund 170 Standorten in zehn US-Bundesstaaten.

Damit steht 4DMedical vor derselben Frage wie viele junge Technologieunternehmen: Aus medizinischer Validierung muss nun eine möglichst breite klinische Nutzung werden.

DroneShield ist aus der Nische herausgewachsen

DroneShield (ISIN: AU000000DRO2) wirkt gegenüber den ersten drei Unternehmen bereits deutlich weiter skaliert. Der Spezialist für Drohnenerkennung und -abwehr erzielte allein im ersten Halbjahr 2026 einen Umsatz von 125,8 Mio. AUD - 74% mehr als im Vorjahreszeitraum. Wiederkehrende Umsätze legten sogar um 229% auf 11,5 Mio. AUD zu.

Ende September folgte eine weitere große Meldung. DroneShield wurde in ein dreijähriges US-amerikanisches IDIQ-Vertragsvehikel mit einem maximalen Volumen von 500 Mio. US-Dollar aufgenommen. Wichtig: Diese Summe ist kein garantierter Auftrag an DroneShield. Sie definiert den maximalen Rahmen, innerhalb dessen künftig Bestellungen vergeben werden können.

Das Unternehmen arbeitet gleichzeitig daran, aus Hardware mehr wiederkehrendes Geschäft zu machen. Seit Oktober bündelt Mission Ready Services Software-Updates, Training und Support in einem Subscription-Modell. Mehr als 4.000 softwarefähige Systeme befanden sich bereits zum Halbjahr im Feld.

DroneShield zeigt damit, was passieren kann, wenn eine technologische Nische durch geopolitische und militärische Veränderungen plötzlich stark an Bedeutung gewinnt.

EOS sitzt bereits auf 846 Mio. AUD Auftragsbestand

Electro Optic Systems Holdings (ISIN: AU000000EOS8) ist das zweite australische Unternehmen, das vom steigenden Bedarf an Counter-Drone- und Verteidigungstechnologien profitiert.

Im ersten Halbjahr 2026 erzielte EOS einen Umsatz von rund 169 Mio. AUD - fast viermal so viel wie im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Der unbedingte Auftragsbestand erreichte zum 30. Juni rund 846 Mio. AUD und lag damit 84% über dem Stand vom Jahresende 2025.

Ein wichtiger Wachstumstreiber sind ferngesteuerte Waffensysteme und Anti-Drohnen-Lösungen. Allein ein Auftrag aus den Vereinigten Arabischen Emiraten für Slinger Counter-Drone-Systeme besitzt ein Volumen von 124 Mio. US-Dollar. Gleichzeitig baut EOS seine internationale Präsenz in Europa und dem Nahen Osten aus.

Damit unterscheidet sich EOS fundamental von First Graphene oder BrainChip. Bei EOS geht es nicht mehr primär darum, einen Markt zu beweisen. Das Unternehmen muss einen bereits großen Auftragseingang zuverlässig produzieren und ausliefern.

Fünf Unternehmen - fünf völlig unterschiedliche Entwicklungsstufen

Gerade dieser Unterschied macht die fünf australischen Aktien interessant. BrainChip adressiert einen Edge-AI-Markt von fast 120 Mrd. US-Dollar, muss seine Technologie aber noch wesentlich stärker monetarisieren. 4DMedical besitzt Zulassung, Erstattung und erste namhafte US-Kunden, steht aber ebenfalls erst am Anfang breiterer Skalierung. First Graphene arbeitet in einem deutlich kleineren Markt, dessen Wachstum davon abhängt, ob aus immer mehr Anwendungen wiederkehrende industrielle Bestellungen entstehen.

DroneShield und EOS zeigen wiederum, wie schnell sich ein kleiner australischer Technologieanbieter verändern kann, wenn der Markt plötzlich deutlich mehr Volumen abruft.

Das macht diese fünf Unternehmen nicht automatisch zu erfolgreichen Aktien. Sie tragen unterschiedliche Risiken, teilweise hohe Entwicklungskosten und bei den kleineren Unternehmen noch erhebliche Kommerzialisierungsrisiken. Spannend ist vielmehr etwas anderes: Australien besitzt inzwischen weit mehr Technologiebörse, als der klassische Blick auf Bergbaukonzerne vermuten lässt.

Und drei dieser Unternehmen arbeiten in Märkten, deren prognostizierte Größenordnung von 4,6 Mrd. US-Dollar bei Graphen über 64,7 Mrd. US-Dollar bei medizinischer Bildgebung bis auf fast 120 Mrd. US-Dollar bei Edge AI reicht.

Quellen:

https://www.gminsights.com/industry-analysis/graphene-market

https://www.prnewswire.com/news-releases/uk-partnership-expands-as-puregraph-heat-sensors-enter-market-302892649.html

https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/edge-ai-market-report

https://brainchip.com/press/brainchip-strikes-ip-licensing-deal-with-asicland/

https://investor.brainchip.com/press/brainchip-demonstrates-ultra-low-power-edge-ai-at-embedded-world-north-america/

https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/medical-imaging-systems-market

https://4dmedical.com/us/investor/company-information/

https://www.droneshield.com/investor-relations

https://www.droneshield.com/media/press-releases

https://www.marketindex.com.au/asx/eos/announcements/investor-presentation-2A1691643

Lassen Sie sich in den Verteiler für First Graphene oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler First Graphene" oder "Nebenwerte".

First Graphene Limited

Land: Australien

ISIN: AU000000FGR3

First Graphene - First Graphene

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit First Graphene existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der First Graphene. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von First Graphene können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von First Graphene einsehen: First Graphene - First Graphene



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung First Graphene vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post 5 australische Aktien, die kaum jemand auf dem Schirm hat - 3 davon zielen auf Märkte mit bis zu 120 Mrd. US-Dollar appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU000000EOS8,AU000000BRN8,AU000000FGR3,AU000000DRO2,AU0000095416